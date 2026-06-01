Fundación Margarita Tejada celebra reacción de Shakira

La emoción se desbordó en redes sociales luego de que Shakira compartiera en sus historias de Instagram el video de estudiantes de la Fundación Margarita Tejada bailando "Dai Dai", tema oficial rumbo al Mundial 2026 junto al cantante Burna Boy.
La publicación original, compartida por la fundación guatemalteca, rápidamente comenzó a viralizarse entre usuarios que etiquetaban a la artista colombiana para que pudiera ver la coreografía realizada por los jóvenes, quienes aparecieron vestidos con camisetas de distintas selecciones de fútbol mientras bailaban con entusiasmo el pegajoso tema mundialista.
"¡@Shakira mira lo que hicimos con mucho cariño para ti y para el mundo!", escribieron inicialmente en la publicación que llamó la atención de miles de personas.
Horas después, la intérprete de "Hips Don’t Lie" sorprendió a sus seguidores al repostear el video en sus historias oficiales de Instagram, gesto que generó una ola de alegría entre los integrantes de la fundación y usuarios guatemaltecos.
La respuesta de la Fundación Margarita Tejada no tardó en llegar. En la sección de comentarios de la publicación, la organización escribió emocionada: "LO LOGRAMOS GRACIAS A TODOS LOS QUE NOS APOYARON, ARRIBA GUATEMALA GT", mensaje acompañado de un corazón blanco que rápidamente acumuló cientos de reacciones.
Una coreografía que conquistó las redes
El video fue publicado el pasado 29 de mayo en la cuenta oficial de Instagram de la Fundación Margarita Tejada y forma parte del reto viral que ha acompañado el lanzamiento de "Dai Dai", canción que se ha convertido en uno de los himnos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La grabación mostró a estudiantes con síndrome de Down interpretando la coreografía con energía y alegría, lo que conmovió a miles de internautas tanto en Guatemala como en otros países.
La publicación también fue destacada por medios internacionales y usuarios que celebraron la inclusión y el entusiasmo de los jóvenes participantes.
La labor de la Fundación Margarita Tejada
La Fundación Margarita Tejada es una organización guatemalteca dedicada a apoyar a niños y jóvenes con síndrome de Down y a sus familias. A lo largo de los años, la institución ha brindado atención integral en áreas de salud, educación y desarrollo social.
Actualmente, la fundación trabaja con cientos de familias provenientes de distintos departamentos del país y constantemente impulsa actividades artísticas, deportivas y recreativas para promover la inclusión.
El gesto de Shakira fue interpretado por muchos usuarios como un reconocimiento al talento, esfuerzo y alegría de los estudiantes, además de colocar nuevamente a Guatemala en el foco internacional gracias a una iniciativa positiva y llena de emoción.
"Dai Dai" y su impacto mundial
Desde su lanzamiento, "Dai Dai" ha provocado una ola de videos y coreografías en plataformas como TikTok e Instagram. La canción busca transmitir un mensaje de unión, alegría y esperanza previo al Mundial 2026 que será organizado por México, Estados Unidos y Canadá.
Shakira también ha compartido otras coreografías virales realizadas por niños y grupos de distintas partes del mundo, consolidando el fenómeno global alrededor del tema musical.