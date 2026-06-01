 Muere Matt Brown, protagonista de Mi familia vive en Alaska
Farándula

¡Lo encuentran en un río! Muere Matt Brown, protagonista de "Mi familia vive en Alaska"

Matt Brown, uno de los integrantes más queridos del reality de Discovery Channel, fue encontrado sin vida en un río del estado de Washington.

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Matt Brown, Redes sociales
Matt Brown / FOTO: Redes sociales
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El mundo de la televisión estadounidense se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Matt Brown, conocido por formar parte del exitoso reality "Mi familia vive en Alaska" (Alaskan Bush People). El cuerpo del también influencer y exintegrante del programa de Discovery Channel fue hallado en el río Okanogan, en el estado de Washington, luego de varios días desaparecido.

La noticia fue confirmada por su hermano Solomon Isaiah "Bear" Brown a través de un video compartido en redes sociales, donde relató con evidente dolor lo ocurrido. Según explicó, fue su hermano Noah Brown quien ayudó a recuperar el cuerpo e identificarlo.

"Encontraron un cuerpo en el río y fue identificado como Matt", expresó Bear Brown en un mensaje que rápidamente generó miles de reacciones entre seguidores del programa.

¿Cómo ocurrió el hallazgo?

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses y autoridades del condado de Okanogan, los hechos ocurrieron el pasado 27 de mayo cuando un testigo llamó al 911 tras observar a un hombre sentado en una zona poco profunda del río.

Momentos después, el mismo testigo aseguró haber encontrado al hombre boca abajo mientras la corriente comenzaba a arrastrarlo. Cerca del lugar también fue localizada un arma de fuego.

Aunque las investigaciones continúan, Bear Brown indicó que los primeros indicios apuntan a una herida de bala aparentemente autoinfligida. Sin embargo, aclaró que será el forense quien determine oficialmente la causa de muerte.

"Jamás pensé que pudiera hacerse daño a sí mismo", confesó su hermano en el video publicado en redes sociales.

La lucha contra las adicciones

Detrás de la fama televisiva, Matt Brown enfrentó una complicada batalla personal durante los últimos años. El protagonista de "Mi familia vive en Alaska" habló públicamente sobre sus problemas de adicción al alcohol y otras sustancias, situación que lo llevó a abandonar el reality en 2019.

En entrevistas pasadas, Matt explicó que decidió buscar ayuda profesional cuando comprendió que su consumo estaba empeorando. Incluso ingresó a rehabilitación y aseguró que aquella experiencia le ayudó a replantear su vida.

Sin embargo, según reveló Bear Brown, recientemente Matt habría sufrido una recaída.

"Me llamó y me dijo que había vuelto a beber. Yo le dije que volviera a levantarse, que aún podía salir adelante", recordó.

¿Quién era Matt Brown?

Matt Brown nació en 1983 y era el hijo mayor de Billy y Ami Brown, la familia protagonista de "Mi familia vive en Alaska", reality estrenado en 2014 por Discovery Channel.

El programa mostraba la vida extrema de los Brown en zonas remotas de Alaska y posteriormente en Washington, alejados de la civilización y sobreviviendo en contacto directo con la naturaleza.

Gracias a su personalidad y carácter aventurero, Matt rápidamente se convirtió en uno de los integrantes favoritos de la audiencia.

Tras abandonar el reality, se dedicó principalmente a compartir contenido en redes sociales y YouTube, donde mantenía contacto con sus seguidores hablando sobre su vida, recuperación y experiencias personales.

Otra tragedia para la familia Brown

La muerte de Matt representa otro duro golpe para la familia Brown, que ya había enfrentado la pérdida de Billy Brown, patriarca del clan y figura principal del reality, quien falleció en febrero de 2021 a los 68 años tras sufrir una convulsión.

En su mensaje, Bear Brown pidió respeto y empatía para su familia durante este difícil momento.

"Por favor sean respetuosos con mi madre y con toda la familia", expresó el integrante del reality antes de despedirse de sus seguidores.

La noticia ha generado conmoción entre los fanáticos de "Mi familia vive en Alaska", quienes llenaron las redes sociales de mensajes de despedida para Matt Brown, recordándolo como una de las figuras más emblemáticas del programa.

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