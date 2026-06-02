Jayro Bustamante busca niños futbolistas para nueva película

La pasión por el fútbol guatemalteco llegará a la pantalla grande. El reconocido director Jayro Bustamante, junto a La Casa de Producción y el Club Social y Deportivo Municipal, anunció un casting presencial para seleccionar a niños que formarán parte de una nueva película inspirada en el equipo rojo.
La convocatoria está dirigida a niños de entre 9 y 13 años que sepan jugar fútbol y tengan interés por la actuación. El casting se realizará el próximo sábado 6 de junio en el Estadio El Trébol Manuel Felipe Carrera, en horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
Una película inspirada en la pasión escarlata
Aunque todavía no se han revelado detalles completos de la trama, la producción estará relacionada con el universo de Municipal, uno de los clubes más históricos y populares de Guatemala. El proyecto buscará retratar la pasión, sueños y emociones que rodean al fútbol nacional y a las nuevas generaciones de aficionados y jugadores.
A través de redes sociales, La Casa de Producción publicó una serie de artes promocionales donde invita a participar a niños apasionados por el deporte y el cine.
"Si juegas fútbol y te gusta la actuación buscamos tu talento para ser parte de la película de Los Rojos del Municipal", señala la convocatoria compartida en Instagram.
Los organizadores explicaron que los participantes recibirán un número conforme vayan llegando y todos deberán asistir acompañados de un padre, madre o responsable legal para firmar la autorización correspondiente.
¿Quién es Jayro Bustamante?
Jayro Bustamante es considerado uno de los cineastas guatemaltecos más importantes de los últimos años. El director ha llevado producciones nacionales a importantes festivales internacionales y ha recibido reconocimiento mundial por películas como Ixcanul, Temblores y La Llorona.
Su trabajo se caracteriza por abordar temas sociales, culturales y humanos desde una perspectiva profunda y visualmente impactante, posicionando al cine guatemalteco en escenarios internacionales como Cannes y los Premios Óscar.
Ahora, el director apuesta por una historia vinculada al fútbol y a uno de los equipos con mayor tradición en el país, generando expectativa entre aficionados y seguidores del cine nacional.
La Casa de Producción impulsa nuevos talentos
El proyecto también cuenta con el respaldo de La Casa de Producción, empresa audiovisual que ha trabajado en distintos proyectos cinematográficos y publicitarios en Guatemala.
La productora destacó que buscan descubrir nuevos talentos infantiles que puedan desenvolverse tanto en el ámbito deportivo como frente a cámaras, por lo que no es necesario contar con experiencia profesional previa en actuación.
Las imágenes promocionales muestran a niños vestidos con los colores rojo y azul característicos de Municipal, reforzando el ambiente futbolero que tendrá la película.
Expectativa entre aficionados
La convocatoria rápidamente comenzó a generar reacciones entre seguidores del club rojo y usuarios en redes sociales, quienes mostraron entusiasmo por ver a Municipal protagonizando una producción cinematográfica.
Con este casting, el cine y el fútbol vuelven a unirse en Guatemala en una producción que promete despertar emoción entre los aficionados escarlatas y el público nacional.