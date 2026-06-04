Shia LaBeouf Obtiene Libertad Condicional Tras Incidente Violento

Shia LaBeouf recibió una sentencia de dos años de libertad condicional tras aceptar su culpabilidad en tres cargos de agresión simple, relacionados con una pelea durante el Mardi Gras en Nueva Orleans en febrero.
El actor estadounidense evitó ir a prisión, pero deberá acatar estrictas condiciones judiciales que incluyen tratamiento por abuso de alcohol y clases para el manejo de la ira.
La jueza Juana Marine-Lombard, del distrito de Orleans Parish, fue la responsable de dictar la sentencia. Además de la libertad condicional, a Shia LaBeouf se le impuso una condena suspendida de seis meses de prisión, condicionado a que cumpla con los programas de rehabilitación y no infrinja la ley durante el periodo de supervisión.
El episodio ocurrió el 17 de febrero en el popular barrio Marigny, afuera del R Bar, en plena madrugada, cuando se vio envuelto en una pelea que fue grabada por testigos.
Las imágenes muestran al actor sin camiseta, empujando a una persona al suelo y golpeando a otra en el rostro. Según los informes policiales, Shia LaBeouf golpeó a dos hombres y dio un cabezazo a una tercera persona, quien habría sufrido una posible dislocación de nariz debido a la agresión.
Testigos y videos viralizaron el incidente rápidamente, mostrando el comportamiento agresivo del actor tanto dentro como fuera del local nocturno.
El personal expulsó al actor del establecimiento por su conducta, pero el enfrentamiento continuó en la vía pública. Tras su arresto, las autoridades trasladaron al actor a un hospital y después a prisión brevemente. Salió bajo fianza y se le ordenó inscribirse en un programa de rehabilitación por abuso de sustancias mientras avanzaba el proceso judicial.
Condiciones impuestas por el tribunal
El tribunal prohibió al actor acercarse a las tres víctimas y regresar al establecimiento donde se produjo el altercado.
Además, Shia LaBeouf debe participar en un tratamiento por abuso de alcohol y asistir a clases de manejo de la ira, como parte de su sentencia condicional.
Después del arresto, uno de los afectados declaró que Shia LaBeouf habría utilizado insultos homofóbicos durante el incidente. Jeffrey Klein, artista local, aseguró que el actor lo empujó dentro del bar, le gritó ofensas relacionadas con su orientación sexual y llegó a amenazarlo de muerte. Klein grabó parte del altercado con su celular, material que fue clave en la investigación.
La defensa del actor desestimó los señalamientos de discriminación. La abogada Sarah Chervinsky explicó que la investigación determinó que se trató de una pelea menor, sin evidencias de un móvil discriminatorio por parte de su cliente. LaBeouf asistió al tribunal para aceptar la responsabilidad sobre los hechos y afrontar las consecuencias legales.