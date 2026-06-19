Identifican a Oliver Tree tras hallazgo de su cuerpo calcinado

Autoridades brasileñas confirmaron la identificación del cuerpo de Oliver Tree, cantante y una de las víctimas del trágico accidente aéreo ocurrido el 14 de junio en Brasil, en el cual se vieron involucrados dos helicópteros.
Luego de cuatro días de intensos trabajos forenses y búsqueda, se logró reconocer oficialmente a Oliver Tree, siendo este el último cuerpo pendiente de confirmar por parte de las autoridades después del siniestro que cobró seis vidas, entre ellas la de varios integrantes del mundo del espectáculo y los pilotos de ambas aeronaves.
El choque, ocurrido cuando ambos helicópteros sobrevolaban la región de Río de Janeiro, dejó consternada a la comunidad internacional. Entre los fallecidos viajaban, además de Oliver Tree, el creador de contenido Gaspi, los productores Lucas Frota y Lucas Vignale, y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.
La identificación de Oliver Tree se realizó con apoyo del instituto forense brasileño, quienes aplicaron pruebas científicas para corroborar la identidad del cantante.
Si bien las autoridades no dieron a conocer los detalles específicos de este proceso, información apunta a que la confirmación se logró gracias al análisis de placas dentales y radiografías odontológicas enviadas desde Estados Unidos a Brasil.
Esta técnica se emplea en casos donde el reconocimiento visual es complicado. El periodista Javier Ceriani informó que dichas radiografías permitieron identificar de manera concluyente los restos del intérprete.
Aunque las autoridades mantenían hermetismo en torno a los detalles, en redes sociales se compartieron imágenes que mostrarían el lugar del accidente y algunas pertenencias recuperadas, entre ellas una chaqueta multicolor que Tree usaba frecuentemente en sus presentaciones.
Detalles del accidente aéreo en Brasil
El siniestro ocurrió mientras los helicópteros realizaban vuelos de traslado en la zona turística de Angra Dos Reis, uno de los destinos más exclusivos del estado de Río de Janeiro.
El alcalde de la ciudad, Eduardo Cavaliere, confirmó que tanto Oliver Tree como los otros ocupantes se dirigían hacia esa localidad cuando se produjo el impacto.
Imágenes difundidas en cuentas de Instagram dedicadas a noticias mostraron la magnitud del desastre y algunas pertenencias personales localizadas en el lugar de la tragedia, lo que contribuyó a que diversas versiones circularan rápidamente en internet respecto a las condiciones en las que se hallaron los cuerpos.
Oliver Tree fue la última víctima en ser identificada tras el accidente aéreo, gracias al apoyo de técnicas forenses especializadas en odontología.
Las causas exactas del choque entre ambos helicópteros siguen bajo investigación, ya que las autoridades de Brasil no han dado una versión definitiva sobre el origen del siniestro.