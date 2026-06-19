 Identifican a Oliver Tree tras hallazgo de su cuerpo calcinado

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
59
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Farándula

Revelan cómo lograron identificar Oliver Tree tras encontrar su cuerpo calcinado

El cantante estadounidense Oliver Tree falleció a los 32 años tras sufrir un trágico accidente aéreo. El músico perdió la vida junto a otras cinco personas en una colisión de dos helicópteros ocurrida en Río de Janeiro, Brasil.

Compartir:
Oliver Tree, Instagram
Oliver Tree / FOTO: Instagram
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Autoridades brasileñas confirmaron la identificación del cuerpo de Oliver Tree, cantante y una de las víctimas del trágico accidente aéreo ocurrido el 14 de junio en Brasil, en el cual se vieron involucrados dos helicópteros. 

Luego de cuatro días de intensos trabajos forenses y búsqueda, se logró reconocer oficialmente a Oliver Tree, siendo este el último cuerpo pendiente de confirmar por parte de las autoridades después del siniestro que cobró seis vidas, entre ellas la de varios integrantes del mundo del espectáculo y los pilotos de ambas aeronaves.

El choque, ocurrido cuando ambos helicópteros sobrevolaban la región de Río de Janeiro, dejó consternada a la comunidad internacional. Entre los fallecidos viajaban, además de Oliver Tree, el creador de contenido Gaspi, los productores Lucas Frota y Lucas Vignale, y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

La identificación de Oliver Tree se realizó con apoyo del instituto forense brasileño, quienes aplicaron pruebas científicas para corroborar la identidad del cantante. 

Si bien las autoridades no dieron a conocer los detalles específicos de este proceso, información apunta a que la confirmación se logró gracias al análisis de placas dentales y radiografías odontológicas enviadas desde Estados Unidos a Brasil.

Esta técnica se emplea en casos donde el reconocimiento visual es complicado. El periodista Javier Ceriani informó que dichas radiografías permitieron identificar de manera concluyente los restos del intérprete.

Aunque las autoridades mantenían hermetismo en torno a los detalles, en redes sociales se compartieron imágenes que mostrarían el lugar del accidente y algunas pertenencias recuperadas, entre ellas una chaqueta multicolor que Tree usaba frecuentemente en sus presentaciones.

Detalles del accidente aéreo en Brasil

El siniestro ocurrió mientras los helicópteros realizaban vuelos de traslado en la zona turística de Angra Dos Reis, uno de los destinos más exclusivos del estado de Río de Janeiro.

El alcalde de la ciudad, Eduardo Cavaliere, confirmó que tanto Oliver Tree como los otros ocupantes se dirigían hacia esa localidad cuando se produjo el impacto.

Imágenes difundidas en cuentas de Instagram dedicadas a noticias mostraron la magnitud del desastre y algunas pertenencias personales localizadas en el lugar de la tragedia, lo que contribuyó a que diversas versiones circularan rápidamente en internet respecto a las condiciones en las que se hallaron los cuerpos.

Filtran fotos del accidente donde murió Oliver Tree y aparece su icónica chamarra multicolor

Imágenes impactantes del accidenten muestran la prenda del cantante intacta entre los escombros. La tragedia ha conmovido a miles de seguidores.

Oliver Tree fue la última víctima en ser identificada tras el accidente aéreo, gracias al apoyo de técnicas forenses especializadas en odontología.

Las causas exactas del choque entre ambos helicópteros siguen bajo investigación, ya que las autoridades de Brasil no han dado una versión definitiva sobre el origen del siniestro.

En Portada

Anuncian manifestación en rechazo a reelección de Mazariegos en la Usact
Nacionales

Anuncian manifestación en rechazo a reelección de Mazariegos en la Usac

10:21 AM, Jun 19
Colegios profesionales demandan respeto a la participación gremial en la USACt
Nacionales

Colegios profesionales demandan respeto a la participación gremial en la USAC

09:23 AM, Jun 19
48 Cantones de Totonicapán se declaran en estado de alerta y asamblea tras fuga de reot
Nacionales

48 Cantones de Totonicapán se declaran en estado de alerta y asamblea tras fuga de reo

08:15 AM, Jun 19
Otorgan arresto domiciliario a señalada de chocar varios vehículos en calzada San Juant
Nacionales

Otorgan arresto domiciliario a señalada de chocar varios vehículos en calzada San Juan

10:40 AM, Jun 19
¡Ni BTS! Futbolistas de Corea del Sur roban suspiros durante el Mundial 2026t
Farándula

¡Ni BTS! Futbolistas de Corea del Sur roban suspiros durante el Mundial 2026

09:24 PM, Jun 18

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbolGuatemala#ViralesMundial2026Copa del MundoEstados Unidosredes socialesMéxicoFIFABrasil
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar