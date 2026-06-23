Ángela Aguilar y Nodal: Video Íntimo Que Sorprende a Fans

Ángela Aguilar y Christian Nodal sorprendieron a sus seguidores al compartir un video muy cercano en redes sociales, donde demostraron la solidez de su romance.
A pocas semanas de festejar dos años de matrimonio, la pareja dejó ver cómo viven actualmente uno de sus mejores momentos, alejados de las polémicas y enfocados en disfrutar su amor.
Desde que oficializaron su relación, Ángela Aguilar y Nodal han sido objeto de controversias que han seguido cada paso que dan. Sin embargo, en esta ocasión, ambas celebridades prefirieron mostrarse auténticos y felices, subiendo a historias de Instagram un instante íntimo que cautivó a miles de fans.
La grabación muestra a la pareja en medio de una fiesta. Nodal se encontraba celebrando el cumpleaños de su primo Iván, un momento especial en el que el cantante lució particularmente cariñoso con su esposa.
Acompañados de amigos, música y un ambiente relajado, ambos artistas se encargaron de expresar lo fuerte que está su vínculo sentimental.
En el video se observa a Nodal interpretando "Sin Fortuna" de Gerardo Reyes, mientras disfruta con unas copas de más. Su actitud afectuosa contrasta con una Ángela radiante y sonriente, quien parece no haber ingerido tanto alcohol, pero comparte el momento con naturalidad y alegría.
Instantáneas de amor y tranquilidad
Después de la fiesta, Ángela Aguilar publicó una fotografía desde la playa, generando especulaciones sobre su actual paradero.
Muchos seguidores sospechan que disfrutan unos días de descanso en alguna de las playas de Sonora, el estado natal del intérprete de "De los besos que te di".
La postal de Ángela se acompañó del famoso tema "El muelle de San Blas" de la agrupación Maná, actualmente en tendencia por su participación en la inauguración del Mundial 2026. La elección musical refuerza el ambiente romántico y relajado que comparten los artistas, destacando la conexión que existe entre ambos.
La intimidad entre Ángela y Nodal no se limita a eventos especiales. La pareja frecuentemente comparte instantes de su vida doméstica a través de sus redes, mostrando tardes tranquilas y momentos sencillos al lado del otro. Hace una semana Nodal publicó imágenes al lado de su esposa, reflejando la estabilidad de su relación.