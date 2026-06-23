 Ángela Aguilar y Nodal: Video Íntimo Que Sorprende a Fans

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
47
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
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Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Farándula

Ángela Aguilar desata la locura al compartir video de un momento íntimo con Nodal

Tras rumores de una separación, la cantante y el sonorense impactan con video de besos apasionados a un mes de su segundo aniversario.

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Foto: Grammy Instagram
Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron en Roma / FOTO:
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Ángela Aguilar y Christian Nodal sorprendieron a sus seguidores al compartir un video muy cercano en redes sociales, donde demostraron la solidez de su romance. 

A pocas semanas de festejar dos años de matrimonio, la pareja dejó ver cómo viven actualmente uno de sus mejores momentos, alejados de las polémicas y enfocados en disfrutar su amor.

Desde que oficializaron su relación, Ángela Aguilar y Nodal han sido objeto de controversias que han seguido cada paso que dan. Sin embargo, en esta ocasión, ambas celebridades prefirieron mostrarse auténticos y felices, subiendo a historias de Instagram un instante íntimo que cautivó a miles de fans.

La grabación muestra a la pareja en medio de una fiesta. Nodal se encontraba celebrando el cumpleaños de su primo Iván, un momento especial en el que el cantante lució particularmente cariñoso con su esposa.

Acompañados de amigos, música y un ambiente relajado, ambos artistas se encargaron de expresar lo fuerte que está su vínculo sentimental.

En el video se observa a Nodal interpretando "Sin Fortuna" de Gerardo Reyes, mientras disfruta con unas copas de más. Su actitud afectuosa contrasta con una Ángela radiante y sonriente, quien parece no haber ingerido tanto alcohol, pero comparte el momento con naturalidad y alegría.

Instantáneas de amor y tranquilidad

Después de la fiesta, Ángela Aguilar publicó una fotografía desde la playa, generando especulaciones sobre su actual paradero. 

Muchos seguidores sospechan que disfrutan unos días de descanso en alguna de las playas de Sonora, el estado natal del intérprete de "De los besos que te di".

La postal de Ángela se acompañó del famoso tema "El muelle de San Blas" de la agrupación Maná, actualmente en tendencia por su participación en la inauguración del Mundial 2026. La elección musical refuerza el ambiente romántico y relajado que comparten los artistas, destacando la conexión que existe entre ambos.

La intimidad entre Ángela y Nodal no se limita a eventos especiales. La pareja frecuentemente comparte instantes de su vida doméstica a través de sus redes, mostrando tardes tranquilas y momentos sencillos al lado del otro. Hace una semana Nodal publicó imágenes al lado de su esposa, reflejando la estabilidad de su relación.

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