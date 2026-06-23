 Garibaldi: Exintegrante responde a críticas por su físico

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Scotland SCO
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Morocco MOR
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Morocco MOR
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
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13/06 22:00 HS
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Finalizado
USA USA
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Australia AUS
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Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
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25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
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Ivory Coast ICV
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Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
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Ivory Coast ICV
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Curacao CUR
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Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
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Japan JAP
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Sweden SWE
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Sweden SWE
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Tunisia TUN
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Japan JAP
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Tunisia TUN
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Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
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Finalizado
Belgium BEL
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New Zealand NZE
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26/06 21:00 HS
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Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
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16/06 13:00 HS
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16/06 16:00 HS
Norway NOR
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France FRA
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Iraq IRA
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Norway NOR
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Senegal SEN
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Norway NOR
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France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
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16/06 19:00 HS
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Finalizado
Argentina ARG
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Austria AUS
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Portugal POR
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Uzbekistan UZB
63
Colombia COL
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Colombia COL
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Portugal POR
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Ghana GHA
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27/06 15:00 HS
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Farándula

Exintegrante de Garibaldi responde a las duras críticas por su irreconocible físico

Luisa Fernanda, quien fuera un ícono de sensualidad en los años 90, compartió su perspectiva sobre la presión que enfrentan las mujeres en el medio.

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Garibaldi, Instagram
Garibaldi / FOTO: Instagram
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Luisa Fernanda, reconocida exintegrante del grupo Garibaldi y actualmente conductora de televisión, enfrentó de manera directa las críticas sobre su físico y los comentarios negativos en redes sociales. 

A diferencia de otras figuras públicas, la presentadora afirmó que no le afectan las opiniones sobre su apariencia y dejó claro que para ella lo más importante es la paz y la felicidad personal.

"Las mujeres estamos muy expuestas, tanto a las críticas como a los halagos, pero muchas veces no puedes darle gusto a todo el mundo", señaló Luisa Fernanda. 

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Luisa Fernanda Garibaldi - Instagram

La conductora recalcó que ha aprendido a priorizar su bienestar emocional y no prestar atención a los comentarios destructivos, afirmando con contundencia: "¡Me vale! Pónganlo en grande, tal cual".

Ante las constantes críticas, la exintegrante de Garibaldi decidió bloquear en redes sociales a quienes recurren a los insultos.

Explicó que acepta las diferencias de opinión y los debates, pero pone límites cuando siente que la discusión cruza la línea del respeto.

"Cuando alguien deja de dialogar y recurre al insulto, simplemente lo bloqueo. No me interesa tener interacción con personas que no pueden respetar", comentó.

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Luisa Fernanda Garibaldi - Facebook

Además, envió un mensaje a sus seguidores para que nadie los haga sentir inseguros respecto a su físico. Aseguró estar feliz con su imagen actual y reafirmó que, con 55 años, se siente plena y satisfecha consigo misma.

Luisa Fernanda también respondió a quienes la acusan de tener algunos kilos de más: "Pónganse ustedes a dieta. Yo, si puedo, me los voy a meter más, porque me encanta comer".

Ella aclaró que no se ha realizado tratamientos estéticos ni ha probado el bótox, aunque no está en contra de ellos, simplemente prefiere evitarse posibles complicaciones de salud.

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Luisa Fernanda Garibaldi - Facebook

Trayectoria profesional de Luisa Fernanda

Luisa Fernanda llegó a la fama en 1989 como parte del grupo musical Garibaldi, del que surgieron también figuras como Pilar Montenegro, Sergio Mayer y Paty Manterola. 

Participó como actriz en telenovelas como "Alcanzar una estrella" y "Agujetas de color de rosa", además de incursionar en la conducción y la comedia en shows como el programa en vivo de Ricardo Rocha y "Cero en conducta".

En el año 2000 inició una etapa internacional como conductora y locutora para Telemundo, Univision Radio y Azteca América en Estados Unidos. Actualmente, lidera la conducción del programa "Chismorreo", donde se mantiene vigente en el ámbito del entretenimiento.

Radica principalmente entre México y Estados Unidos, donde participa en entrevistas, programas y ha sido noticia por revelar detalles íntimos de su pasado en Garibaldi y desmentir rumores sobre sus excompañeras

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