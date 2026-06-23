Garibaldi: Exintegrante responde a críticas por su físico

Luisa Fernanda, reconocida exintegrante del grupo Garibaldi y actualmente conductora de televisión, enfrentó de manera directa las críticas sobre su físico y los comentarios negativos en redes sociales.
A diferencia de otras figuras públicas, la presentadora afirmó que no le afectan las opiniones sobre su apariencia y dejó claro que para ella lo más importante es la paz y la felicidad personal.
"Las mujeres estamos muy expuestas, tanto a las críticas como a los halagos, pero muchas veces no puedes darle gusto a todo el mundo", señaló Luisa Fernanda.
La conductora recalcó que ha aprendido a priorizar su bienestar emocional y no prestar atención a los comentarios destructivos, afirmando con contundencia: "¡Me vale! Pónganlo en grande, tal cual".
Ante las constantes críticas, la exintegrante de Garibaldi decidió bloquear en redes sociales a quienes recurren a los insultos.
Explicó que acepta las diferencias de opinión y los debates, pero pone límites cuando siente que la discusión cruza la línea del respeto.
"Cuando alguien deja de dialogar y recurre al insulto, simplemente lo bloqueo. No me interesa tener interacción con personas que no pueden respetar", comentó.
Además, envió un mensaje a sus seguidores para que nadie los haga sentir inseguros respecto a su físico. Aseguró estar feliz con su imagen actual y reafirmó que, con 55 años, se siente plena y satisfecha consigo misma.
Luisa Fernanda también respondió a quienes la acusan de tener algunos kilos de más: "Pónganse ustedes a dieta. Yo, si puedo, me los voy a meter más, porque me encanta comer".
Ella aclaró que no se ha realizado tratamientos estéticos ni ha probado el bótox, aunque no está en contra de ellos, simplemente prefiere evitarse posibles complicaciones de salud.
Trayectoria profesional de Luisa Fernanda
Luisa Fernanda llegó a la fama en 1989 como parte del grupo musical Garibaldi, del que surgieron también figuras como Pilar Montenegro, Sergio Mayer y Paty Manterola.
Participó como actriz en telenovelas como "Alcanzar una estrella" y "Agujetas de color de rosa", además de incursionar en la conducción y la comedia en shows como el programa en vivo de Ricardo Rocha y "Cero en conducta".
En el año 2000 inició una etapa internacional como conductora y locutora para Telemundo, Univision Radio y Azteca América en Estados Unidos. Actualmente, lidera la conducción del programa "Chismorreo", donde se mantiene vigente en el ámbito del entretenimiento.
Radica principalmente entre México y Estados Unidos, donde participa en entrevistas, programas y ha sido noticia por revelar detalles íntimos de su pasado en Garibaldi y desmentir rumores sobre sus excompañeras