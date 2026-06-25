 Casa del Dragón T3: Inicio Impactante y Castigo a Príncipes

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
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Mexico MEX
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South Africa SAO
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South Korea SKO
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Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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Qatar QAT
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Brazil BRA
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Morocco MOR
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Haiti HAI
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Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
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USA USA
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Australia AUS
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Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
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25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
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20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
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Sweden SWE
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Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
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Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
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25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
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Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
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Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
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Spain SPA
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Uruguay URU
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Cape Verde CVA
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Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
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16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
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Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
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Senegal SEN
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Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
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D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
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17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
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Ghana GHA
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Croatia CRO
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Croatia CRO
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27/06 15:00 HS
England ENG
Farándula

La Casa del Dragón T3: un inicio brutal, los príncipes deben ser castigados

La serie expone con crudeza que los impulsos infantiles y las actitudes caprichosas, completamente desvinculadas de la edad biológica de sus protagonistas.

  • 10:34, Jun 25 2026
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La Casa del Dragón T3: un inicio brutal, los príncipes deben ser castigados, Photograph by Ollie Upton/HBO
La Casa del Dragón T3: un inicio brutal, los príncipes deben ser castigados / FOTO: Photograph by Ollie Upton/HBO
Gabriel Arana Fuentes
Columna de cine
Gabriel Arana Fuentes Destacada

Periodista cultural todoterreno amante del cine. Ganó el Premio Nacional de Periodismo Cultural en 2017. De la prensa escrita a la digital, ha sido editor, docente y consultor. Además, actor ocasional.

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No sé si les pasó pero vi este episodio con miedo, le di play y vaya sorpresa. El arranque de la tercera temporada de La Casa del Dragón consolida una certeza incómoda para el espectador contemporáneo: el destino de los siete reinos no depende de una refinada estrategia geopolítica -como en Juego de tronos-, sino del berrinche indomable de una aristocracia atrapada en una eterna adolescencia emocional: principes/niños con poder y armas.

@gabrielaranafuentes

La temporada 3 de La Casa del Dragón no empezó con una partida de ajedrez, empezó en una guardería medieval con armas de destrucción masiva. 🐉🔥 Entre Rhaenyra aislada, Alicent arrepintiéndose demasiado tarde y la espectacular (y costosa) Batalla del Gaznate, nos queda clara una cosa: el verdadero peligro no es el fuego, son los tiranos infantiles en el poder. Y si somos honestos, el golpe de Orwyle a Lohar nos dio mil años de vida. 🩸👏 ¿Ficción o un espejo muy incómodo de la política actual? Los leo en los comentarios. 👇 #HouseOfTheDragon #LaCasaDelDragon #HOTD #Targaryen #HBO #SeriesTikTok #RhaenyraTargaryen #AlicentHightower #tenesqueverla #gabrielarana

♬ sonido original - Gabriel Arana Fuentes - Gabriel Arana Fuentes

La serie expone con crudeza que los impulsos infantiles y las actitudes caprichosas, completamente desvinculadas de la edad biológica de sus protagonistas, operan como el verdadero motor que arrastra a las grandes casas dinásticas hacia la ruina absoluta y la autodestrucción, es como decir que para tener un título nobiliario hay que ser arrebatado. Aquí la madurez política es un mito disuelto en sangre. Mientras Rhaenyra Targaryen experimenta el aislamiento provocado por su hijo, Alicent Hightower despierta frente al desastre que provocó su propia credulidad ciega, y va buscar las paces -muy tarde, reina-. No estamos ante un tablero de ajedrez fríamente calculado, sino ante una guardería medieval armada con artefactos de destrucción masiva, dragones desatados donde el orgullo dicta las sentencias de muerte de miles de inocentes.

FX: La opulencia visual frente a la miseria humana

Esta propuesta de género ostenta una factura técnica incuestionable que cumple con creces los estándares actuales de la ficción televisiva de gran presupuesto. Mantiene intacto el sello descarnado característico de las adaptaciones de George R.R. Martin, aunque en el Caballero de los siete reinos, no tanto. La ejecución de la Batalla del Gaznate, sumergida en una atmósfera gris y oscura que por momentos parece camuflar las costuras de los efectos digitales, no escatima en demostrar dónde se invirtió cada centavo del presupuesto. Sin embargo, el verdadero valor de este despliegue visual radica en el abrupto contraste que genera, desde la época de Ben Hur se sabe que las batallas navales son muy costosas. y eso que esas fueron con maquetas, pero me desvío. La espectacularidad de la flota destrozada y el rugido de las bestias aladas solo sirven para amplificar la mezquindad moral de los líderes que observan el caos desde la cubierta de sus naves.

A diferencia de la mesura narrativa que define a proyectos alternos de la franquicia como El caballero de los siete reinos, esta entrega renuncia deliberadamente a la contención para sumergirnos en un torrente de excesos donde la brutalidad explícita camina a la par de la indigencia ética de sus protagonistas. Los errores tácticos en el mar y el descontrol en los pasillos del poder político no son fallas del guion, sino aciertos deliberados que retratan la incompetencia de una élite gobernante obsesionada con su propia validación. El dinero en pantalla resulta imponente, y el guión responde.

El espejo sangriento de nuestro propio salvajismo

El clímax del episodio no busca la complacencia ni el adoctrinamiento moral tradicional. La caída estrepitosa de esa basura dinástica encarnada en el príncipe inútil que encerró a su madre y la oportunidad que toma Orwyle (Kurt Egyiawan) para asestar el golpe final a la Comandante Lohar (Abigail Thorn) de lo mejor que ha tenido la serie. El espectador asiste a una carnicería justificada por el relato, sintiendo una satisfacción oscura al ver el colapso de los arrogantes.

Al despojar a los gobernantes de cualquier rastro de dignidad heroica, la serie sitúa la trama en un espejo sumamente incómodo para el mundo real, quitá los dragones y la fantasía y no es algo tan descabellado. No vemos una ficción tan ajena, sino una radiografía de los componentes más salvajes que habitan en la naturaleza humana colectiva. La fascinación por el fuego y la destrucción de estos tiranos infantiles no es más que el reflejo de nuestra propia tolerancia ante la brutalidad. ¿Acaso no hay líderes con decisiones infantiles y brutales en pleno 2026?

@gabrielaranafuentes

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