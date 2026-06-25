Casa del Dragón T3: Inicio Impactante y Castigo a Príncipes

No sé si les pasó pero vi este episodio con miedo, le di play y vaya sorpresa. El arranque de la tercera temporada de La Casa del Dragón consolida una certeza incómoda para el espectador contemporáneo: el destino de los siete reinos no depende de una refinada estrategia geopolítica -como en Juego de tronos-, sino del berrinche indomable de una aristocracia atrapada en una eterna adolescencia emocional: principes/niños con poder y armas.
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La temporada 3 de La Casa del Dragón no empezó con una partida de ajedrez, empezó en una guardería medieval con armas de destrucción masiva. 🐉🔥 Entre Rhaenyra aislada, Alicent arrepintiéndose demasiado tarde y la espectacular (y costosa) Batalla del Gaznate, nos queda clara una cosa: el verdadero peligro no es el fuego, son los tiranos infantiles en el poder. Y si somos honestos, el golpe de Orwyle a Lohar nos dio mil años de vida. 🩸👏 ¿Ficción o un espejo muy incómodo de la política actual? Los leo en los comentarios. 👇 #HouseOfTheDragon #LaCasaDelDragon #HOTD #Targaryen #HBO #SeriesTikTok #RhaenyraTargaryen #AlicentHightower #tenesqueverla #gabrielarana♬ sonido original - Gabriel Arana Fuentes - Gabriel Arana Fuentes
La serie expone con crudeza que los impulsos infantiles y las actitudes caprichosas, completamente desvinculadas de la edad biológica de sus protagonistas, operan como el verdadero motor que arrastra a las grandes casas dinásticas hacia la ruina absoluta y la autodestrucción, es como decir que para tener un título nobiliario hay que ser arrebatado. Aquí la madurez política es un mito disuelto en sangre. Mientras Rhaenyra Targaryen experimenta el aislamiento provocado por su hijo, Alicent Hightower despierta frente al desastre que provocó su propia credulidad ciega, y va buscar las paces -muy tarde, reina-. No estamos ante un tablero de ajedrez fríamente calculado, sino ante una guardería medieval armada con artefactos de destrucción masiva, dragones desatados donde el orgullo dicta las sentencias de muerte de miles de inocentes.
FX: La opulencia visual frente a la miseria humana
Esta propuesta de género ostenta una factura técnica incuestionable que cumple con creces los estándares actuales de la ficción televisiva de gran presupuesto. Mantiene intacto el sello descarnado característico de las adaptaciones de George R.R. Martin, aunque en el Caballero de los siete reinos, no tanto. La ejecución de la Batalla del Gaznate, sumergida en una atmósfera gris y oscura que por momentos parece camuflar las costuras de los efectos digitales, no escatima en demostrar dónde se invirtió cada centavo del presupuesto. Sin embargo, el verdadero valor de este despliegue visual radica en el abrupto contraste que genera, desde la época de Ben Hur se sabe que las batallas navales son muy costosas. y eso que esas fueron con maquetas, pero me desvío. La espectacularidad de la flota destrozada y el rugido de las bestias aladas solo sirven para amplificar la mezquindad moral de los líderes que observan el caos desde la cubierta de sus naves.
A diferencia de la mesura narrativa que define a proyectos alternos de la franquicia como El caballero de los siete reinos, esta entrega renuncia deliberadamente a la contención para sumergirnos en un torrente de excesos donde la brutalidad explícita camina a la par de la indigencia ética de sus protagonistas. Los errores tácticos en el mar y el descontrol en los pasillos del poder político no son fallas del guion, sino aciertos deliberados que retratan la incompetencia de una élite gobernante obsesionada con su propia validación. El dinero en pantalla resulta imponente, y el guión responde.
El espejo sangriento de nuestro propio salvajismo
El clímax del episodio no busca la complacencia ni el adoctrinamiento moral tradicional. La caída estrepitosa de esa basura dinástica encarnada en el príncipe inútil que encerró a su madre y la oportunidad que toma Orwyle (Kurt Egyiawan) para asestar el golpe final a la Comandante Lohar (Abigail Thorn) de lo mejor que ha tenido la serie. El espectador asiste a una carnicería justificada por el relato, sintiendo una satisfacción oscura al ver el colapso de los arrogantes.
Al despojar a los gobernantes de cualquier rastro de dignidad heroica, la serie sitúa la trama en un espejo sumamente incómodo para el mundo real, quitá los dragones y la fantasía y no es algo tan descabellado. No vemos una ficción tan ajena, sino una radiografía de los componentes más salvajes que habitan en la naturaleza humana colectiva. La fascinación por el fuego y la destrucción de estos tiranos infantiles no es más que el reflejo de nuestra propia tolerancia ante la brutalidad. ¿Acaso no hay líderes con decisiones infantiles y brutales en pleno 2026?
@gabrielaranafuentes