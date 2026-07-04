Homenaje de René y Renny a Yorgelys Delgado tras su fallecimiento

La familia de Yorgelys Delgado confirmó este viernes 3 de julio la muerte de la artista y de su madre, Gladys Escalona de Delgado.
Ambas perdieron la vida tras el devastador colapso de su edificio por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el pasado miércoles 24 de junio.
La noticia fue difundida a través de un comunicado publicado en Instagram, donde allegados y seguidores manifestaron su pesar y reconocieron la trayectoria de la intérprete.
Yorgelys Delgado saltó a la fama en Latinoamérica tras interpretar el papel de Fabiana en la telenovela juvenil "Entre tú y yo", protagonizada por los integrantes de Salserín.
Tanto el cantante René Velazco como los hermanos Servando y Florentino Primera se unieron a las tareas de búsqueda en los últimos días, tras la tragedia registrada el pasado 24 de junio.
En la novela René conquistó el corazón de 'Fabiana', en una historia marcada por los amores imposibles en las calles de Venezuela.
Desde entonces ambos mantenían una sólida amistad. El pasado 3 de mayo Yorgelys Delgado apareció en un video como parte de la promoción del tema 'Miraré para arriba'.
Homenaje
A través de las redes sociales, varios famosos se mostraron consternados por la muerte de Yorgelys Delgado y expresaron su sentir con emotivos mensajes, entre ellos René Velazco y Renny Donoso, exintegrantes del dúo "René y Renny"-
" Todo mi apoyo con ustedes @jorgelina_hermanayorgelys y @mirandamijares_13Mucha fuerza ❤️???", escribió René.
"Así te recordaremos, con una sonrisa y con mucho cariño. Fuiste parte de la niñez de toda Venezuela. Yorge, fue un verdadero honor haber trabajado a tu lado y haber compartido contigo. Siempre guardaré los mejores recuerdos. Estarás en mis oraciones, al igual que tu hermosa hija y tu hermana. Le pido a Dios que les conceda fortaleza, paz y discernimiento para afrontar este momento tan difícil. Que Dios te reciba junto a tu madre en Su gloria y te conceda el descanso eterno. Hasta siempre. ??✨ amén ", escribió Renny.
Luego del doble terremoto que sacudió Venezuela, familiares y amigos perdieron contacto con Yorgelys Delgado, quien era madre de una adolescente de 14 años.
Desde entonces las redes sociales se activaron con pedidos de ayuda para encontrar con vida a la actriz y a su madre.
Aunque días atrás se difundió la información que ambas mujeres habían perdido la vida, familiares descartaron esa posibilidad hasta agotar todos los recursos para encontrarlas.
Los famosos cantantes de salsa, incluyendo los hermanos Primera, trabajaron en el edificio colapsado, pero debido a la magnitud y la cantidad de escombros, pedían la ayuda de maquinaria.