 Selena Gomez deslumbra con vestido en boda de Taylor Swift

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Selena Gomez mostró el deslumbrante vestido que usó en la boda de Taylor Swift

La cantante optó por lucir un vestido de Oscar de la Renta, un diseño de silueta columna en tono champán, completamente bordado con pedrería y lentejuelas

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Selena Gomez Taylor Swift, Instagram
Selena Gomez Taylor Swift / FOTO: Instagram
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El hermetismo que rodeó la boda de Taylor Swift y Travis Kelce comienza a romperse, al menos entre sus invitados, y ya han salido a la luz algunos de los looks que lucieron las celebridades, entre ellas Selena Gomez, muy cercana a la cantante pop.

La protagonista de "Only Murders in the Building" compartió con sus seguidores un vistazo de su vestido color champán firmado por el diseñador dominicano Oscar de la Renta, uno de los favoritos en el mundo de la moda neoyorquina.

Selena Gomez apostó por un diseño de silueta columna en tono champán, completamente bordado con pedrería y lentejuelas.

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Selena Gomez - Instagram

El escote redondeado y los tirantes aportaban aún más estructura a este diseño de cuerpo entallado, el cual terminaba en una falda rematada con flecos de cristales.

La joyería tampoco pasó desapercibido: unos pendientes y un anillo (ambos de diamantes en oro de 18 quilates) de la colección L'Heure du Diamant de Chopard culminaron el estilismo.

Aparte de compartir diseñador, Taylor Swift y Selena Gomez también parecieron ponerse de acuerdo en el color. El champán fue el denominador común de sus estilismos de invitada en sus respectivos enlaces. 

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Selena Gomez - Instagram

Más detalles

El pasado 3 de julio, Taylor Swift y Travis Kelce se dieron el 'Sí, quiero' en una ceremonia celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York. 

Sí, el emblemático estadio cambio su apariencia para sellar el amor de los tortolitos con más de un millar de invitados que no quisieron perderse esta unión.

Árboles, vegetación y decoración en tono blanco transformaron el espacio en un bosque idílico que acogió una de las mayores experiencias allí celebradas.

Además de familiares cercanos y amigos de la pareja, rostros conocidos como Ed Sheeran, Sabrina Carpenter, Dakota Johnson, Gigi Hadid, Selena Gomez, Jennifer Lopez, Brad Pitt, Tom Hanks, Hugh Grant y su esposa, Anna Elisabet Eberstein, o Bradley Cooper fueron testigos del gran amor de los novios.

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