 Venteando pierde patrocinadores por comentarios de Pedro Sola

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Farándula

Venteando se queda sin patrocinadores tras los cometarios de Pedro Sola sobre los perros

Varias marcas anunciaron que dejarán de pautar en el programa de TV Azteca al deslindarse de las declaraciones del conductor.

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Foto: Instagram
Pedro Sola / FOTO:
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Pedro Sola jamás imaginó que las consecuencias de sus comentarios sobre los perros alcanzarían tal magnitud. 

Todo apuntaba a que, con el paso de los días, la polémica disminuiría; sin embargo, ocurrió todo lo contrario. La noche de este martes, las primeras marcas abandonaron el barco y decidieron dejar de anunciarse en Ventaneando, deslindándose así de la postura expresada por sus conductores.

Se trata de Panditas, Clorets, Halls y Trident, marcas pertenecientes a la empresa multinacional Mondelez International, las cuales difundieron un comunicado a través de Instagram para fijar su postura y deslindarse de las opiniones expresadas durante la emisión, al considerar que incitan al maltrato animal.

"Los momentos de alegría y conexión que buscamos generar con Clorets deben construirse siempre sobre el respeto y la empatía. Reprobamos cualquier forma de violencia, maltrato o crueldad hacia los animales. Las mascotas son parte de la familia para millones de mexicanos y merecen ser tratadas con dignidad y respeto", señaló la empresa en sus redes sociales.

En plataformas como Twitter, Instagram y Facebook, el tema se volvió tendencia rápidamente. Usuarios expresaron opiniones divididas: algunos consideraron que las marcas actuaron correctamente al marcar límites claros, mientras otros defendieron la libertad de expresión de los conductores televisivos.

Cualquier conducta o comentario relevante en medios masivos o de personajes públicos, como Pedro Sola, puede desencadenar consecuencias inmediatas en la relación con patrocinadores y la imagen pública de los programas.

¿Qué dijo?

Pedro Sola enfrenta una posible salida de TV Azteca tras el aumento de la polémica generada por sus recientes declaraciones en televisión sobre animales y sus dueños. 

La controversia se desató cuando el conocido conductor de "Ventaneando" expresó su molestia por la presencia de mascotas en lugares públicos, generando un intenso debate en redes sociales y dentro de la comunidad de defensores de animales.

Durante la transmisión del programa, Pedro Sola manifestó abiertamente su inconformidad respecto a ver perros en tiendas, supermercados y restaurantes: 

"Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros cagando en el restaurante. ¿Qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué?" 

Estas palabras causaron gran revuelo, pero la polémica creció aún más por los comentarios que siguieron. Sola añadió que sentía ganas de lanzar carne envenenada y llegó a decir que a algunos dueños de mascotas "dan ganas de darles un balazo".

La presión pública no tardó en multiplicarse, orillando a Sola a emitir una disculpa pública. En su mensaje, reconoció que se equivocó y que "esas palabras no debieron salir así".

Pedro Sola intentó frenar la oleada de interpretaciones negativas sobre sus expresiones con una aclaración: "Soy incapaz de matar una mosca". También compartió que sentía "una vergüenza horrible por lo ocurrido".

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