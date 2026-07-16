 Documental Guatemalteco Nominado a Premios de Naturaleza

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Farándula

Documental guatemalteco es nominado a uno de los premios de naturaleza más prestigiosos del mundo

La Gran Selva Maya, uno de los ecosistemas más importantes de Centroamérica, vuelve a captar la atención internacional gracias a una producción audiovisual realizada por talento guatemalteco.

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Selva Maya en Jaque, Foto cortesía
Selva Maya en Jaque / FOTO: Foto cortesía
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Guatemala vuelve a destacar en el escenario internacional gracias al documental Selva Maya en Jaque (Mayan Forest in Check), dirigido y producido por el fotógrafo y cineasta de conservación Sergio Izquierdo, que fue nominado a los Wildscreen Panda Awards 2026 en la categoría Sustainability (Sostenibilidad), considerada una de las más importantes dentro de la industria del cine dedicado a la naturaleza y la conservación.

La nominación coloca a la producción guatemalteca entre las mejores del mundo, al competir con documentales realizados por reconocidas organizaciones como National Geographic, BBC y otras importantes productoras especializadas en contenidos sobre vida silvestre.

Un reconocimiento de talla mundial

Los Wildscreen Panda Awards, organizados en el Reino Unido, son considerados uno de los máximos reconocimientos para documentales enfocados en la naturaleza, el medio ambiente y la conservación.

En la edición 2026 participaron 624 producciones provenientes de 46 países, lo que convierte la nominación de Selva Maya en Jaque en un importante logro para el cine documental guatemalteco.

El certamen premia cada dos años las mejores historias relacionadas con la protección del planeta, la biodiversidad y la vida silvestre, reuniendo a cineastas, científicos y conservacionistas de distintas partes del mundo.

Una historia que retrata la crisis de la Gran Selva Maya

La producción fue realizada por Rescue The Planet y Macao Productions, tras un proceso de filmación que se extendió durante 18 meses en Guatemala, México y Belice.

El documental muestra la riqueza natural de la Gran Selva Maya, considerada el segundo bosque tropical más grande de América, únicamente superado por la Amazonía, y la principal reserva de agua dulce de Centroamérica.

Sin embargo, también expone las amenazas que ponen en riesgo este ecosistema, entre ellas la deforestación, los incendios forestales, la ganadería ilegal, el tráfico de fauna silvestre y la presencia del crimen organizado.

A través de testimonios de científicos, comunidades forestales, guardabosques y conservacionistas, la película refleja el trabajo diario que realizan cientos de personas para proteger uno de los ecosistemas más importantes del continente.

Sofía, la guacamaya que representa la esperanza

Uno de los personajes principales del documental es Sofía, una cría de guacamaya roja (Ara macao cyanoptera).

Su historia sirve como símbolo de la lucha por la supervivencia de una de las especies más emblemáticas y amenazadas de la región, al tiempo que representa la importancia de conservar el hábitat natural donde viven miles de especies de flora y fauna.

"Queremos que sea el inicio de un movimiento"

Tras conocerse la nominación, Sergio Izquierdo expresó que el proyecto nació de la preocupación por el acelerado deterioro de la Gran Selva Maya.

El cineasta explicó que durante más de una década ha documentado este bosque y que cada año observa cómo desaparecen importantes áreas debido a distintas amenazas ambientales.

"Selva Maya en Jaque nació de una profunda preocupación. Durante más de una década he documentado este bosque y hoy estamos viendo cómo desaparece a una velocidad alarmante, mientras muy pocas personas conocen realmente lo que está ocurriendo", señaló.

Izquierdo añadió que el documental busca convertirse en mucho más que una producción cinematográfica.

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Selva Maya en Jaque - Foto cortesía

"Queremos que se convierta en el punto de partida de un movimiento de educación, ciencia, comunicación y acción que contribuya a proteger la Gran Selva Maya para las futuras generaciones", expresó.

El director también agradeció a Dios y a todas las personas e instituciones que hicieron posible el proyecto.

Más que una película

Los realizadores explicaron que Selva Maya en Jaque forma parte de una iniciativa de conservación mucho más amplia impulsada por Rescue The Planet.

El proyecto contempla el desarrollo de programas de educación ambiental, capacitación para jóvenes líderes, investigación científica y campañas de sensibilización pública en Guatemala, México y Belice.

La intención es fortalecer los esfuerzos de conservación y generar mayor conciencia sobre la importancia ecológica de la Gran Selva Maya.

La nominación de Selva Maya en Jaque representa un importante reconocimiento para el talento guatemalteco y coloca nuevamente al país en el mapa internacional del cine documental.

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