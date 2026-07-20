La emotiva salida de Antonela y sus hijos tras la derrota

La derrota de la Selección de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 provocó escenas de emoción. Tras el pitazo final, uno de los momentos más comentados fue la salida de Antonela Roccuzzo del recinto, acompañada por su hijo Mateo Messi en una escena cargada de sentimiento y que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Antonela abandonó el estadio rodeada de un fuerte operativo de seguridad mientras decenas de aficionados intentaban acercarse para saludarla o capturar el instante con sus celulares.
En las imágenes difundidas por Telefe, se observa cómo la esposa de Lionel Messi mantiene un perfil discreto y evita cualquier tipo de declaración ante la presencia de las cámaras.
El personal de seguridad le abría paso en medio de la multitud, mientras avanzaba junto a su hijo por los pasillos del estadio.
Durante el Mundial 2026, Antonela acompañó en todo momento al capitán argentino, siendo una presencia constante en las tribunas junto a sus hijos.
El perfil bajo de Antonela Roccuzzo y su decisión de no emitir declaraciones recalcaron la intensidad del momento, ya que miles de hinchas se quedaron en el estadio tras la final para vivir hasta el último instante de la despedida de Messi del seleccionado argentino.
Las imágenes del trayecto de la familia Messi al salir del estadio se convirtieron en uno de los temas más comentados en la comunidad digital, evidenciando el interés por cada detalle de la última cita mundialista del astro rosarino con la celeste y blanca.
Emotivo mensaje
La derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 dejó un profundo sentimiento de tristeza entre los aficionados, pero también dio paso a uno de los momentos más emotivos fuera de la cancha.
Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, compartió un mensaje lleno de amor, orgullo y admiración hacia el capitán argentino, quien disputó uno de los partidos más importantes de su histórica carrera.
A través de sus redes sociales, Antonela dejó claro que el resultado deportivo no cambia la grandeza del futbolista ni de la persona que ha acompañado durante toda su vida.
La empresaria rosarina destacó que Messi siempre será el mejor, no solo por su talento dentro del terreno de juego, sino también por los valores que transmite día a día.
"Siempre serás el mejor. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos mismo", escribió Antonela en una publicación que rápidamente acumuló millones de reacciones y miles de comentarios de apoyo para el astro argentino.