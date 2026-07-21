Iron Maiden: Pasiones y Éxitos de una Banda Legendaria

¿Alguna vez has visto a Iron Maiden en vivo? Fuiste a El Salvador, Costa Rica o México. Entonces ya sabés de qué hablo cuando Iron Maiden hace su entrada y explota un escenario. Escuchar The Trooper y recordar 4 guitarras que parecen truenos, un bajo electrizante y una batería que galopa como un corcel de fuego coronado con una voz que haría rockear a los ángeles es simplemente brutal.
Seguir a Iron Maiden o como le dicen: la "Doncella de Hierro" es pertenecer a una "Hermandad de Sangre". Burning Ambition celebra 50 años en donde recoge vivencias de fanáticos, rockeros, periodistas y artistas que encontraron en Maiden un clan donde pertenecer.
En la actualidad la banda está integrada por Steve Harris en el bajo, Bruce Dickinson, voz, los guitarristas Dave Murray, Adrian Smith y Janick Gers y Simón Dawson en la batería. No olvidemos a Eddie
La visión de Steve Harris
Conquistar el mundo parece poco. Durar más de 50 años y seguir haciendo conciertos por todo el mundo es algo que Harris quiso desde aquel lejano 1975. Medio siglo después y 180 millones de discos vendidos Iron Maiden parece más fuerte que nunca.
El documental se concentra en toda la evolución de la banda desde sus inicios en la gris Londres. Harris tomó el nombre de un instrumento de tortura que tiene forma de mujer y con clavos oxidados por dentro en donde los condenados morían desangrados en esa prisión insonorizada.
El despertar de la doncella
Con Paul Di’Anno como "front man", Iron Maiden grabó Iron Maiden (1980) y Killers (1981). Las giras empezaron por toda Europa abriéndole a Kiss. Di’Anno fue expulsado después de dos años por su exceso de uso de drogas y alcohol. Es entonces cuando Bruce Dickinson entra en escena. Un año después el batería Clive Burr sale de la banda por diferencias creativas. Nicko McBrain, quien le da el sonido clásico y feroz a Maiden, tomó el mando de los metales.
Los 80 siguen su curso y seguimos a Maiden en su conquista por Europa incluso haciendo un concierto en Polonia frente a 350 mil polacos encerrados en el comunismo. Las historias de como llegó Maiden a los oídos de los fanáticos al otro lado de la cortina de hierro con casetes grabados es tanto inspirador como conmovedor. El rock siempre triunfa.
Del satanismo y la polémica
Recuerdo en una de las radios nacionales a finales de los 80 un locutor se puso a traducir la letra de 666 The Number Of The Beast donde no había ningún cántico o salmo escondido de un libro satánico para nada. Era la letra de un tipo que no podía negar lo que era y que sus sueños y su mente le obligaban a convertirse en su destino, o sería consumido por sus propios "demonios".
Sin embargo el título fue suficiente para que Latinoamérica le cerrara las puertas a "una banda satánica". Un solo concierto fue programado en Chile pero el gobierno de Pinochet censuró la presentación. Maiden siguió con su maratónica agenda de conciertos por Europa, Asia, EEUU y Canadá. Pasaron 5 años en gira y eso agotó las relaciones de la banda.
Dickinson y Adrian dicen hasta pronto
El documental explica cómo se dieron las salidas de Bruce y Adrian, entre el agotamiento y diferencias creativas con Harris ambos decidieron descansar y empezar sus carreras como solistas.
Además la década de los 90 llegaba con nuevos gustos musicales se abrían espacio dentro del mainstream musical en EEUU. Harris también pensó que un descanso sería lo mejor. Con la corriente del grunge que conquistaba el mundo nadie tenía tiempo para el heavy metal y Iron Maiden entró en modo incertidumbre. Harris también descansa y se despeja y decide salir de la inmovilidad, es entonces cuando recluta a Janick Gers como nuevo guitarrista.
Dickinson fue reemplazado por Blaze Bayley y las críticas y la molestia de los fanáticos fueron feroces. La transición dentro de lo caótico produjo The X Factor (1995) y Virtual XI (1998). Al finalizar la gira por Latinoamérica Bayley fue despedido.
La resurrección de Maiden
Para este nuevo capítulo de Maiden Harris tiene la intención de llamar a Bruce para que regrese pero también quiere a Adrian y afortunadamente ambos dijeron que sí. Ya con 3 guitarristas para entrar a un nuevo siglo, Iron Maiden explota y las giras mundiales Back In Time y Flight 666 revivieron el fuego de la banda y descubrieron una nueva generación de fanáticos. Ya con una nueva Latinoamérica sin dogmas y más liberal tocaron en Colombia y Costa Rica.
Maiden es en una de las grandes bandas metaleras que se rehúsan a entrar al Salón de la Fama del Rock N’ Roll en EEUU por considerarlo frívolo.
¿Qué encontraremos en Burning Ambition?
Iron Maiden: Burning Ambition es un documental que se centra mucho en la banda no tanto en los discos. Sí, se mencionan algunos éxitos pero lo que sucede es que por tratar a los personajes y la humanidad de la banda, el cuerpo musical, de pronto, es un estorbo en la narrativa.
Creo que lo necesario era hacer un recorrido musical y biográfico de la banda y que una cosa complemente a la otra. Las entrevistas a las distintas personalidades enriquecen el documental y es lo que más emociona.
Creo que en algún momento podría haber existido la posibilidad de hacer más episodios como se hacía en programas hechos por periodistas de rock en VH1 o MTV y se hubiera planificado una miniserie de por lo menos de 4 o 5 capítulos en donde profundice en la basta carrera de la banda británica y en sus discos. Eso habría sido lo justo para todo el material que se ve entre líneas. Sin embargo se optó por algo menor que, aunque no deja de ser emocionante, si te deja pidiendo más.
Puedes verla en Prime Video