Air Supply Regresa a Guatemala: Concierto Celebrando 50 Años

El legendario dúo australiano Air Supply volverá a presentarse en Guatemala con un concierto que promete convertirse en una noche cargada de nostalgia, romance y grandes clásicos. Graham Russell y Russell Hitchcock llegarán al país con su gira internacional A Matter of Time Tour, con la que celebran cinco décadas de carrera artística y el lanzamiento de su primer álbum de estudio en 15 años.
La presentación está programada para el miércoles 19 de agosto de 2026, a las 8:00 de la noche, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, donde los seguidores de la agrupación podrán disfrutar en vivo de algunos de los temas más emblemáticos del soft rock.
Un recorrido por 50 años de historia
Air Supply nació en 1975 cuando Graham Russell y Russell Hitchcock se conocieron durante una producción del musical Jesus Christ Superstar en Australia. Lo que comenzó como una amistad entre bastidores terminó convirtiéndose en una de las agrupaciones más exitosas de la música romántica.
Durante las décadas de los setenta y ochenta, el dúo alcanzó fama internacional gracias a una serie de baladas que dominaron las listas de popularidad. Entre sus mayores logros figura una marca comparable a la de los Beatles al colocar cinco sencillos consecutivos dentro del Top 5 en Estados Unidos: Lost in Love, All Out of Love, Every Woman in the World, The One That You Love y Here I Am.
A lo largo de su carrera también han vendido millones de discos en todo el mundo y han realizado miles de conciertos en América, Europa, Asia y Oceanía, consolidándose como uno de los máximos exponentes del soft rock.
Los clásicos que conquistaron generaciones
El repertorio de Air Supply ha acompañado innumerables historias de amor durante casi cinco décadas.
Canciones como All Out of Love, Making Love Out of Nothing at All, Lost in Love, Even the Nights Are Better, Sweet Dreams, Here I Am, Every Woman in the World y The One That You Love continúan sonando en estaciones de radio y plataformas digitales, convirtiéndose en verdaderos clásicos de la música internacional.
Se espera que buena parte de esos éxitos formen parte del espectáculo que ofrecerán en Guatemala, acompañado por una producción diseñada para recorrer la historia musical del dúo.
Una gira que celebra una nueva etapa
La gira A Matter of Time no solo conmemora el 50 aniversario de Air Supply, sino que también marca el regreso discográfico del grupo.
Después de 15 años sin publicar un álbum de estudio, Graham Russell y Russell Hitchcock lanzarán A Matter of Time, una producción compuesta por 11 canciones inéditas que estará disponible a finales de este año. Además, la agrupación confirmó que trabaja en una película biográfica y que próximamente recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, reconocimiento a su extensa trayectoria.
El concierto se realizará el miércoles 19 de agosto de 2026 en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Los boletos están disponibles a través de Primera Fila Shop.
Una noche para revivir grandes recuerdos
La visita de Air Supply representa una oportunidad para que varias generaciones compartan un mismo escenario musical. Sus baladas continúan siendo parte de la banda sonora de miles de historias alrededor del mundo y siguen conquistando nuevos públicos gracias a su estilo inconfundible.
Con medio siglo de trayectoria, el dúo australiano mantiene una intensa agenda internacional y demuestra que sus canciones siguen vigentes. Su presentación en Guatemala promete reunir a quienes crecieron con sus éxitos y a nuevos seguidores que desean experimentar en vivo la magia de una de las agrupaciones más importantes de la música romántica.