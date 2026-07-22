He-Man y los Masters del Universo disponibles en streaming

A partir de este 22 de julio, "He-Man y los Masters del Universo" ya está disponible en Prime Video, apenas 47 días después de su estreno en cines. Amazon MGM Studios decidió acelerar su llegada a la plataforma tras una recaudación inferior a la esperada para una producción que buscaba convertirse en el inicio de una nueva franquicia cinematográfica basada en los populares personajes de Mattel.
La película, dirigida por Travis Knight, está protagonizada por Nicholas Galitzine como el príncipe Adam, quien debe regresar a Eternia para enfrentarse a Skeletor y recuperar la Espada del Poder. El elenco también incluye a Jared Leto, Camila Mendes, Idris Elba, Alison Brie y Morena Baccarin.
Un estreno que no cumplió las expectativas
La producción representaba una de las grandes apuestas de Amazon MGM Studios para el verano de 2026. Sin embargo, pese a un presupuesto estimado entre 165 y 200 millones de dólares, la cinta cerró su recorrido en salas con una taquilla mundial cercana a los 113 millones de dólares, una cifra insuficiente para cumplir las expectativas comerciales.
En varios mercados internacionales su permanencia en cartelera fue muy breve e incluso, en algunos países, la película pasó directamente al streaming, reflejando el cambio de estrategia del estudio para intentar captar una mayor audiencia desde casa.
La esperanza está en Prime Video
Aunque el desempeño en taquilla no fue el esperado, Amazon mantiene la confianza en que la película pueda encontrar una segunda oportunidad entre los suscriptores de Prime Video. De hecho, el estudio ha dejado abierta la posibilidad de desarrollar una secuela, aunque cualquier decisión dependerá del rendimiento que tenga ahora en la plataforma de streaming.
Con este estreno, los seguidores de la franquicia podrán revivir el enfrentamiento entre He-Man y Skeletor desde la comodidad de sus hogares, mientras Amazon observa si el héroe de Eternia logra conquistar finalmente al público que no acudió a verlo a las salas de cine.
El origen de He-Man
La película está inspirada en la famosa línea de juguetes Masters of the Universe, creada por Mattel en 1982. El enorme éxito de las figuras de acción dio paso a la serie animada He-Man y los Masters del Universo, estrenada en 1983, la cual rápidamente se convirtió en un fenómeno de la televisión infantil gracias a sus historias de fantasía, acción y aventuras en el planeta Eternia.
La caricatura, protagonizada por el príncipe Adam, quien se transformaba en He-Man al levantar la Espada del Poder y pronunciar la icónica frase "¡Por el poder de Grayskull... yo tengo el poder!", marcó a toda una generación durante la década de los ochenta. Además de enfrentar al villano Skeletor, la serie transmitía un mensaje educativo al finalizar cada episodio, convirtiéndose en una de las producciones animadas más recordadas y exitosas de su época.