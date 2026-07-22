 Javier Bardem Brilla en Concierto de Shakira
Farándula

Javier Bardem conquista las redes con su euforia en concierto de Shakira y así reacciona la famosa

Javier Bardem se roba el show en concierto de Shakira; así reaccionó la cantante al verlo cantar y bailar.

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Javier Bardem, Captura de pantalla
Javier Bardem / FOTO: Captura de pantalla
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El actor español Javier Bardem fue uno de los asistentes que más llamó la atención durante el concierto que Shakira ofreció en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, como parte de su gira mundial. Su entusiasmo al cantar y bailar cada una de las canciones terminó robándose las miradas del público e incluso de la propia artista, quien no dudó en reaccionar y compartir el momento en sus redes sociales.

La escena ocurrió mientras Shakira interpretaba Dai Dai, uno de los temas más recientes de su repertorio. Desde el escenario, la colombiana observó cómo Bardem disfrutaba cada segundo del espectáculo con una energía contagiosa, señalándolo en varias ocasiones mientras continuaba la presentación. Horas después, la cantante publicó el momento en sus historias de Instagram acompañado de un mensaje que rápidamente se volvió viral.

"Me encanta este momento con @burnaboygram y @bardemantarctic dándolo todo", escribió Shakira tanto en español como en inglés, dejando claro que también quedó sorprendida por la efusividad del reconocido actor.

Un invitado que se convirtió en protagonista

Los asistentes al concierto captaron numerosos videos donde se observa a Javier Bardem completamente entregado al espectáculo.

Sonriendo, cantando y siguiendo el ritmo de la música, el ganador del premio Óscar disfrutó la presentación junto al resto del público sin preocuparse por las cámaras que constantemente lo enfocaban.

Su actitud fue ampliamente aplaudida en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la naturalidad del actor y aseguraron que vivió el concierto "como un fan más". Muchos incluso comentaron que pocas veces se le había visto tan relajado y divertido en un evento público.

La reacción de Shakira

El entusiasmo de Bardem fue tan evidente que Shakira decidió inmortalizar el momento.

La intérprete de Hips Don't Lie compartió en sus historias de Instagram un video donde aparece el actor bailando junto al cantante nigeriano Burna Boy, quien también disfrutaba del espectáculo desde el público.

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Shakira - Captura de pantalla

La publicación acumuló miles de reacciones y fue replicada rápidamente por cuentas de seguidores de la artista, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del concierto celebrado en Nueva York.

Una amistad que viene de años

Aunque sorprendió ver a Javier Bardem en el concierto, la presencia del actor no es casual.

El español mantiene una relación cordial con Shakira desde hace varios años y ambos han coincidido en distintos eventos internacionales relacionados con la música y el cine. Además, Bardem y su esposa, la actriz Penélope Cruz, han expresado en diversas ocasiones su admiración por la carrera de la cantante colombiana.

La presencia del actor también coincidió con una de las presentaciones más esperadas de la gira estadounidense de Shakira, la cual ha reunido a numerosas celebridades en diferentes ciudades.

Las redes convierten el momento en tendencia

Tras la publicación de Shakira, las imágenes de Javier Bardem comenzaron a multiplicarse en plataformas como Instagram, TikTok y X.

Los comentarios elogiaron la espontaneidad del actor y destacaron que su entusiasmo reflejó el ambiente de una noche en la que miles de personas disfrutaron del concierto.

Algunos usuarios incluso bromearon diciendo que Bardem "se robó el show desde las gradas", mientras otros agradecieron a Shakira por compartir un momento tan auténtico con sus seguidores.

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