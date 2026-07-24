Galilea Montijo: Retoque estético antes de 'La Casa de los Famosos'

A pocos días del estreno de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2026, Galilea Montijo generó inquietud entre sus seguidores tras someterse a un nuevo procedimiento estético, luego de recibir diversas críticas sobre su apariencia.
En sus historias de Instagram, la conductora explicó recientemente que se sometió a un tratamiento enfocado en mejorar la hidratación y luminosidad de su piel.
Detalló que la intervención que le generó inflamación fue realizada por un cirujano plástico para corregir una ceja, no por la especialista que actualmente la atiende.
Esta última, según Galilea Montijo, es doctora en medicina genómica antienvejecimiento y la ha acompañado durante todo el proceso de desinflamación y manejo del estrés, factores que contribuyeron a los cambios en su aspecto.
"Ella desde el día uno me ha ayudado en todo este proceso que tuve de una inflamación, tuve una contractura muy fuerte en el cuello, ya después les contaré, a causa de estrés, etc. y eso de alguna manera no permitía que el proceso de desinflamación llevara su curso, pero nada, al contrario", explicó Montijo en sus redes sociales.
Con estas declaraciones, Galilea Montijo buscó terminar con los rumores sobre su salud y explicar el verdadero motivo de los procedimientos recientes.
Más detalles
Hace unas semanas, Galilea Montijo apareció en el programa Hoy mostrando algunas dificultades para hablar y gesticular, además de que sus facciones lucían distintas.
Esto desató una ola de comentarios en redes sociales, donde se especuló sobre su salud e incluso sobre una supuesta condición para su participación en el reality.
Aunque Galilea Montijo aclaró que solo se realizó un "levantamiento de ceja", las dudas continuaron circulando en internet.
Hace dos semanas se anunció que Galilea tomaría vacaciones, supuestamente para descansar. Sin embargo, varias cuentas de espectáculos en redes sociales señalaron que la razón principal era permitirle recuperarse de la hinchazón en el rostro. Tras su regreso, las críticas persistieron y usuarios consideran que el descanso no fue suficiente.
Galilea Montijo confirmó su presencia como presentadora principal en el estreno de La casa de los famosos México 2026, programado para el 26 de julio a las 8:30 de la noche. El reality se podrá seguir por Las estrellas y en la plataforma VIX, que transmitirá el programa 24/7.
El equipo de conductores estará conformado por:
- Galilea Montijo, presentadora principal
- Odalys Ramírez y Diego de Erice en las galas semanales
- Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, en las pre y postgalas
- Marie Claire Harp, a cargo de la cobertura y contenido digital
Las galas de eliminación y nominación se transmitirán cada semana a las 10:00 p.m.