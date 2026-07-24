Joe Jonas Enloquece a Fans con Gesto Emotivo hacia Argentina

En un momento de creciente controversia y críticas hacia Argentina, el reconocido cantante estadounidense Joe Jonas sorprendió a sus seguidores y a la opinión pública con un significativo gesto de apoyo al país sudamericano.
Durante uno de sus recientes conciertos, el artista lució una camiseta de la Selección Argentina, enviando un claro mensaje en medio de una campaña que ha visto a diversas figuras y usuarios de redes sociales cuestionar a la nación.
El gesto de Joe Jonas rápidamente captó la atención y se viralizó en plataformas digitales. El cantante apareció en el escenario vistiendo la icónica camiseta albiceleste, la cual llevaba una inscripción que decía: "Cuidado con la envidia".
Esta frase, interpretada como una respuesta directa a los comentarios negativos, fue ampliamente celebrada por los aficionados argentinos y por quienes valoraron su postura.
La muestra de respaldo de Joe Jonas cobra especial relevancia en el contexto de una serie de acusaciones que Argentina ha enfrentado desde la final del Mundial de Fútbol de 2022.
Tras la victoria de la Selección de España, el país comenzó a ser blanco de señalamientos de racismo, lo que llevó a varias celebridades internacionales a expresar opiniones críticas.
La acción del integrante de los Joe Jonas fue recibida con gratitud en redes sociales como X e Instagram, donde miles de usuarios elogiaron su valentía y solidaridad.
Polémica postura contra Argentina
Uno de los episodios más resonantes de esta campaña anti-Argentina fue protagonizado por el aclamado actor estadounidense Samuel L. Jackson.
El intérprete desató una fuerte polémica al publicar un mensaje en redes sociales en el que instaba a un boicot deportivo contra la Selección de Lionel Messi, basándose en argumentos sobre la supuesta historia racista del país.
Jackson compartió una imagen de la SEC Black Alumni Network, que utilizaba el popular meme de "Mad Stephen Warren".
Este meme, que muestra al personaje Stephen interpretado por el propio Samuel L. Jackson en la película "Django Unchained" con una expresión de enojo, fue modificado para que el personaje vistiera la camiseta de la Selección Argentina.
En la película de Quentin Tarantino, Stephen es un mayordomo en una plantación esclavista, conocido por su lealtad al sistema de esclavitud y su papel como villano.
El texto que acompañaba la controvertida imagen, y que fue difundido por el actor, decía: "Estimada comunidad negra... Por favor, no hinchen ni apoyen a Argentina para que gane la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista". El mensaje concluía con una declaración contundente: "Si eres una persona negra alentando a Argentina, esto es lo que representas para mí".
La difusión de esta narrativa por parte del actor y director de 77 años generó un intenso debate, siendo calificada por muchos como una representación engañosa de la historia argentina y de la identidad de sus habitantes, sin un conocimiento profundo del país.
La intervención de figuras como Joe Jonas, en contraste, buscó ofrecer una perspectiva diferente y un mensaje de unidad en medio de la controversia.