Sean 'Diddy' Combs en celda de castigo por pelea en cárcel

Sean "Diddy" Combs enfrenta un nuevo revés durante su estancia en prisión. El rapero y productor estadounidense fue enviado a una celda de aislamiento luego de verse involucrado en una pelea con otro recluso en la prisión federal FCI Fort Dix, en Nueva Jersey, donde cumple una condena de 50 meses. El incidente podría derivar en sanciones disciplinarias que afectarían su fecha prevista de liberación, programada actualmente para febrero de 2028.
El altercado ocurre apenas unas semanas después de que las autoridades penitenciarias ajustaran su fecha de salida gracias a los créditos obtenidos por buena conducta, por lo que ahora el futuro del artista vuelve a estar bajo revisión.
¿Qué ocurrió dentro de la prisión?
De acuerdo con reportes de NBC News, ABC News y TMZ, el enfrentamiento comenzó cuando otro interno lanzó un comentario ofensivo contra Combs. La discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea física en la que ambos intercambiaron empujones y golpes antes de que los guardias intervinieran para separarlos.
Tras controlar la situación, las autoridades penitenciarias trasladaron al músico al área de aislamiento, conocida entre los reclusos como "el agujero", donde permanece mientras se determina si recibirá una sanción disciplinaria adicional.
Hasta el momento, la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos no ha confirmado oficialmente la duración del aislamiento ni las posibles medidas que se impondrán, argumentando que la información relacionada con internos está protegida por razones de privacidad y seguridad.
La sanción podría retrasar su liberación
Actualmente, Sean "Diddy" Combs tiene prevista su salida de prisión para febrero de 2028, una fecha que fue adelantada luego de recibir créditos por buena conducta y por el tiempo que permaneció bajo custodia antes de ser sentenciado.
Sin embargo, especialistas señalan que una infracción dentro del centro penitenciario puede traducirse en la pérdida de esos beneficios, lo que obligaría al artista a permanecer más tiempo tras las rejas si el comité disciplinario concluye que incumplió el reglamento interno.
Por ahora, las autoridades no han informado si el incidente ya abrió un proceso disciplinario formal ni cuándo se tomará una decisión sobre el caso.
La condena que cambió su carrera
El fundador de Bad Boy Records cumple una sentencia federal de 50 meses después de ser declarado culpable en 2025 de dos cargos relacionados con el transporte de personas para ejercer la prostitución.
Durante el mediático juicio, Combs fue absuelto de las acusaciones más graves, entre ellas conspiración para cometer crimen organizado y tráfico sexual, cargos que podían haber significado una condena mucho más severa.
Desde entonces permanece recluido en la prisión federal FCI Fort Dix, un centro penitenciario de baja seguridad ubicado en Nueva Jersey, donde también participa en programas de rehabilitación mientras su defensa mantiene activa una apelación contra la sentencia.
Un caso que sigue bajo los reflectores
Los problemas judiciales de Sean "Diddy" Combs comenzaron en 2024, cuando agentes federales realizaron allanamientos en sus propiedades de Los Ángeles y Miami como parte de una investigación por presuntos delitos sexuales y crimen organizado. Meses después fue arrestado en Nueva York y llevado a juicio en uno de los procesos más mediáticos de la industria del entretenimiento estadounidense.
Aunque fue absuelto de varios de los cargos más graves, el caso continúa generando atención internacional debido a las apelaciones presentadas por su equipo legal y a las múltiples demandas civiles que aún enfrenta. El reciente altercado en prisión vuelve a colocar al rapero en el centro de la polémica y mantiene la incertidumbre sobre cuánto tiempo permanecerá tras las rejas.