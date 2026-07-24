Detalles de la Muerte de Raiza Martínez 'La Chocolatita'

La investigación por la muerte de Raiza Joselin Martínez Copa, conocida como "La Chocolatita", registró un importante avance luego de que la Policía Nacional del Perú detuviera al principal sospechoso del presunto homicidio ocurrido en una vivienda de la urbanización La Planicie, en el distrito limeño de La Molina.
Mientras las autoridades continúan con las diligencias, el caso ha generado gran impacto en Perú debido a la popularidad que la creadora de contenido alcanzó en los últimos meses tras verse envuelta en una mediática polémica con el futbolista Pedro Aquino.
El hallazgo que conmocionó a Perú
Raiza Martínez, de 34 años, fue encontrada sin vida dentro de una habitación de una vivienda ubicada en La Molina, luego de que la propietaria del inmueble acudiera a una comisaría para reportar el hallazgo. Autoridades peruanas llegaron al lugar y comenzaron las primeras diligencias junto con representantes del Ministerio Público.
Como parte de la investigación preliminar, los agentes detuvieron a Óscar Raúl Arias Muñoz, hijo de la dueña de la vivienda, quien permanece bajo investigación como principal sospechoso del presunto delito de homicidio.
Durante la inspección del inmueble, las autoridades localizaron latas de cerveza y otros elementos que ahora forman parte de las pericias. De acuerdo con los reportes preliminares, la víctima y el detenido habrían permanecido juntos durante varias horas antes del hallazgo del cuerpo.
Hasta el momento, la Policía no ha confirmado oficialmente la causa de la muerte, mientras los exámenes forenses y las investigaciones continúan para determinar cómo ocurrieron los hechos y si existió la participación de otras personas.
La familia exige respuestas
Horas antes de que se confirmara el hallazgo del cuerpo, familiares de Raiza Martínez habían denunciado su desaparición al perder contacto con ella. Posteriormente, tras conocer la noticia, sus allegados solicitaron que las autoridades investiguen a fondo el caso y esclarezcan las circunstancias que rodearon su muerte.
Además, familiares denunciaron la desaparición de los teléfonos celulares de la creadora de contenido, dispositivos que consideran importantes para reconstruir sus últimos movimientos y comunicaciones.
La polémica que la hizo conocida
Aunque Raiza Martínez era creadora de contenido en redes sociales, su nombre comenzó a ocupar titulares meses atrás cuando fue vinculada sentimentalmente con el futbolista peruano Pedro Aquino.
La controversia surgió después de que el programa "Magaly TV La Firme" difundiera un reportaje en el que se observaba al mediocampista visitando el domicilio de la joven en Surquillo durante la madrugada. El caso generó una fuerte repercusión debido a que Aquino mantenía una relación matrimonial.
Tras la difusión del reportaje, Raiza aseguró que el contacto con el futbolista comenzó mediante mensajes privados en Instagram y afirmó que, con el paso de los meses, ambos desarrollaron una comunicación frecuente que terminó en un encuentro personal. También reveló que el jugador le solicitaba fotografías íntimas, declaraciones que incrementaron la atención mediática sobre el caso.
Desde entonces, "La Chocolatita" incrementó su presencia en redes sociales y se convirtió en un personaje conocido dentro del mundo del entretenimiento digital peruano.
Investigación continúa
Pese a la captura del principal sospechoso, las autoridades peruanas recalcaron que la investigación permanece en una etapa preliminar y que aún deben practicarse diversas diligencias para establecer con precisión qué ocurrió en la vivienda de La Molina.
Por ahora, el detenido permanece a disposición de las autoridades mientras el Ministerio Público y la Policía Nacional de Perú continúan reuniendo pruebas que permitan determinar las responsabilidades correspondientes. Hasta que concluya el proceso judicial, no existe una determinación definitiva sobre su responsabilidad penal.