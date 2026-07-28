 Datos de Angelina Jolie y otras estrellas filtrados tras ciberataque
Farándula

Filtran datos personales de Angelina Jolie y otras estrellas tras ciberataque a festival de cine

Información privada de de figuras como Robert De Niro y Angelina se filtraron por una falla en la seguridad digital del Festival de Tribeca, afectando 666.000 registros.

Compartir:
Angelina Jolie, Instagram
Angelina Jolie / FOTO: Instagram
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un incidente de ciberseguridad habría dejado expuestos los datos de contacto de reconocidas figuras de Hollywood vinculadas al Festival de Tribeca, entre ellas Robert De Niro, Angelina Jolie, Martin Scorsese, y otros famosos actores, directores y productores.

El especialista en ciberseguridad Jeremiah Fowler, de Black Hills Information Security, reveló que identificó una filtración masiva de datos relacionada con el festival.

En su análisis, encontró una base de datos que contenía 666.369 registros con fechas entre 2019 y 2026, en la que se hallaban desde documentos promocionales y kits de prensa hasta un archivo de respaldo (.dump) que incluía una carpeta llamada "contactos" con 13.535 registros de nombres, direcciones, números de teléfono y correos electrónicos asociados a personalidades como Jennifer Lawrence, Morgan Freeman, Rami Malek y Michael J. Fox, entre otros.

La investigación reveló también la existencia de información sobre asistentes, representantes y publicistas, además de algunas cuentas personales, muchas de ellas vinculadas a servicios como Google o Yahoo.

Fowler enfatizó que parte de los campos de la base de datos estaban incompletos y atribuyó la filtración a un error humano durante el manejo de los archivos de respaldo.

Causa de la vulnerabilidad

El incidente fue atribuido a un error humano en el manejo de los archivos de respaldo. Fowler detalló que, "normalmente, cuando haces una copia de seguridad, no la mantienes en un entorno de producción.

La llevas fuera de línea o la colocas en una base de datos separada; así sirve como respaldo en caso de que algo salga mal". En este caso, el archivo permaneció almacenado sin ningún tipo de cifrado, lo que permitía que cualquier persona con acceso a internet pudiera visualizar su contenido utilizando herramientas de búsqueda especializadas.

El experto enfatizó que el archivo de respaldo estaba en texto plano, sin cifrar, lo que facilitó su acceso. De haber estado protegido con encriptación, ni él ni terceros habrían podido acceder a la información.

Además de los datos de contacto, Fowler encontró información sobre los dispositivos vinculados a ciertas direcciones de correo electrónico, como el tipo de teléfono, la versión del sistema operativo o el navegador utilizado.

Esta información adicional es particularmente preocupante, ya que, según Fowler, "daría a un ciberdelincuente suficiente información, hipotéticamente, para dirigirse aún más a esa persona". Advirtió que este tipo de datos podría ser utilizado para facilitar campañas de phishing e ingeniería social cada vez más sofisticadas, especialmente con el apoyo de la inteligencia artificial.

El Festival de Tribeca, tras conocerse la filtración, negó que se hubiera divulgado información personal de las celebridades mencionadas.

En Portada

Gobierno y Congreso discuten agenda de desarrollo y medidas por alza a combustiblest
Nacionales

Gobierno y Congreso discuten agenda de desarrollo y medidas por alza a combustibles

04:47 PM, Jul 28
Director de la PNC detalla respuesta policial ante situación de violencia en el paíst
Nacionales

Director de la PNC detalla respuesta policial ante situación de violencia en el país

04:13 PM, Jul 28
PDH abre expedientes por situación en la Usac y da acompañamiento a estudiantest
Nacionales

PDH abre expedientes por situación en la Usac y da acompañamiento a estudiantes

02:21 PM, Jul 28
Trump y Netanyahu se reúnen por primera vez desde que inició la guerra con Iránt
Internacionales

Trump y Netanyahu se reúnen por primera vez desde que inició la guerra con Irán

02:32 PM, Jul 28
Ejemplar sanción en Brasil: defensor queda inhabilitado hasta la recuperación de su rivalt
Deportes

Ejemplar sanción en Brasil: defensor queda inhabilitado hasta la recuperación de su rival

03:46 PM, Jul 28

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalauniversofutbolFIFAEstados UnidosMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar