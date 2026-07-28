Datos de Angelina Jolie y otras estrellas filtrados tras ciberataque

Un incidente de ciberseguridad habría dejado expuestos los datos de contacto de reconocidas figuras de Hollywood vinculadas al Festival de Tribeca, entre ellas Robert De Niro, Angelina Jolie, Martin Scorsese, y otros famosos actores, directores y productores.
El especialista en ciberseguridad Jeremiah Fowler, de Black Hills Information Security, reveló que identificó una filtración masiva de datos relacionada con el festival.
En su análisis, encontró una base de datos que contenía 666.369 registros con fechas entre 2019 y 2026, en la que se hallaban desde documentos promocionales y kits de prensa hasta un archivo de respaldo (.dump) que incluía una carpeta llamada "contactos" con 13.535 registros de nombres, direcciones, números de teléfono y correos electrónicos asociados a personalidades como Jennifer Lawrence, Morgan Freeman, Rami Malek y Michael J. Fox, entre otros.
La investigación reveló también la existencia de información sobre asistentes, representantes y publicistas, además de algunas cuentas personales, muchas de ellas vinculadas a servicios como Google o Yahoo.
Fowler enfatizó que parte de los campos de la base de datos estaban incompletos y atribuyó la filtración a un error humano durante el manejo de los archivos de respaldo.
Causa de la vulnerabilidad
El incidente fue atribuido a un error humano en el manejo de los archivos de respaldo. Fowler detalló que, "normalmente, cuando haces una copia de seguridad, no la mantienes en un entorno de producción.
La llevas fuera de línea o la colocas en una base de datos separada; así sirve como respaldo en caso de que algo salga mal". En este caso, el archivo permaneció almacenado sin ningún tipo de cifrado, lo que permitía que cualquier persona con acceso a internet pudiera visualizar su contenido utilizando herramientas de búsqueda especializadas.
El experto enfatizó que el archivo de respaldo estaba en texto plano, sin cifrar, lo que facilitó su acceso. De haber estado protegido con encriptación, ni él ni terceros habrían podido acceder a la información.
Además de los datos de contacto, Fowler encontró información sobre los dispositivos vinculados a ciertas direcciones de correo electrónico, como el tipo de teléfono, la versión del sistema operativo o el navegador utilizado.
Esta información adicional es particularmente preocupante, ya que, según Fowler, "daría a un ciberdelincuente suficiente información, hipotéticamente, para dirigirse aún más a esa persona". Advirtió que este tipo de datos podría ser utilizado para facilitar campañas de phishing e ingeniería social cada vez más sofisticadas, especialmente con el apoyo de la inteligencia artificial.
El Festival de Tribeca, tras conocerse la filtración, negó que se hubiera divulgado información personal de las celebridades mencionadas.