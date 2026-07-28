 Cumpleaños de la hija de Camila Sodi y Diego Luna: ¡16 años!
Farándula

La hija de Camila Sodi y Diego Luna cumplió 16 años y así luce

Fiona Luna, la adolescente hija de los famosos actores, celebró sus 16 años; su madre reveló imágenes que sorprenden por su gran parecido.

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Camila Sodi y Diego Luna, Instagram
Camila Sodi y Diego Luna / FOTO: Instagram
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Camila Sodi sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotografías para celebrar el cumpleaños número 16 de su hija Fiona, fruto de su matrimonio con el actor Diego Luna

La publicación llamó la atención porque la adolescente rara vez aparece en redes sociales o en eventos públicos.

Las imágenes rápidamente se hicieron virales, ya que muchos usuarios destacaron el gran parecido que Fiona guarda con su madre e incluso señalaron que también heredó algunos rasgos de su famosa familia materna, encabezada por Thalía.

Camila Sodi acompañó las fotografías con un emotivo y conciso mensaje: "Feliz cumpleaños mi vida... Expandes mi corazón", palabras que reflejan el profundo amor y orgullo maternal.

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hija de Camila Sodi - Instagram

Las imágenes rápidamente se viralizaron, inundando las plataformas digitales y convirtiéndose en tema de conversación. Los usuarios no tardaron en señalar la sorprendente similitud física entre Fiona y Camila Sodi, destacando que la joven es prácticamente un calco de su madre.

  • "Está hermosa"
  • "Qué bárbara, está preciosa"
  • "Está bella , se parece mucho a Camila y a su abuela Ernestina !!!! ❤️?"
  • "Para mi es Diego Luna versión femenina, tiene poquitos rasgos de su mami, es bella la niña",
  • "Se parece a su mami ?????"
  • "Tiene mucho de su abuela y algunos rasgos de su padre❤️"

Una vida bajo el manto de la privacidad

La decisión de Camila Sodi de compartir estas imágenes representa un cambio notable en la estrategia de la pareja de actores respecto a la exposición pública de sus hijos.

Durante años, tanto Camila como Diego Luna han sido celosos guardianes de la intimidad de Jerónimo y Fiona, evitando que sus rostros fueran fotografiados o difundidos en los medios.

Esta postura, común entre muchas figuras públicas, busca proteger a los menores de la constante vigilancia y el escrutinio que conlleva la fama de sus padres.

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Fiona Luna Sodi - Instagram

El hermetismo en torno a la vida de los hijos de Sodi y Luna había generado una gran curiosidad entre el público y la prensa. Por ello, la aparición de Fiona a sus 16 años, mostrando una belleza innegable y un parecido tan marcado con Camila, ha sido recibida con entusiasmo

Camila Sodi y Diego Luna contrajeron matrimonio en febrero de 2008 en una ceremonia civil íntima, uniendo sus vidas en lo que fue una de las parejas más queridas del espectáculo mexicano.

Fruto de esta unión nacieron sus dos hijos, Jerónimo y Fiona, quienes se convirtieron en el centro de su universo. Sin embargo, en 2013, la pareja anunció su divorcio, una noticia que entristeció a sus seguidores.

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