10 Mujeres Acusan a Jared Leto de Conducta Sexual Inapropiada

El actor y músico Jared Leto enfrenta nuevas acusaciones de presunta conducta sexual inapropiada luego de que una investigación de la BBC reuniera los testimonios de 10 mujeres, cuatro de las cuales aseguran que tenían entre 16 y 17 años cuando ocurrieron los hechos denunciados.
El material audiovisual, titulado "Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret", presenta los testimonios de diez mujeres, cuatro de las cuales denuncian haber sido víctimas de agresiones sexuales por parte del líder de Thirty Seconds to Mars, en hechos que habrían ocurrido entre 2002 y 2016, cuando Jared Leto tenía entre 30 y 40 años.
Las denuncias detallan un patrón de comportamiento que incluye agresiones, amenazas y llamadas explícitas. Nueve de las denunciantes comparten sus experiencias públicamente por primera vez en este documental.
Entre los relatos más impactantes, una mujer afirma que Leto la agredió en el baño de un motel cuando ella tenía 17 años. Otra víctima relata haber sido amenazada con agresión sexual a los 19 años.
Un tercer testimonio asegura haber mantenido relaciones con el actor en California a los 17 años, una edad por debajo del consentimiento legal en ese estado, y que Leto "restó importancia" al asunto cuando lo discutieron.
Frente a la creciente ola de acusaciones, los representantes de Jared Leto han negado rotundamente todas las denuncias. Aseguran que todas las interacciones del actor fueron apropiadas y, en el caso de Laura La Rue, señalan que ella habría solicitado trabajar como asistente personal del actor, una afirmación que la modelo rechaza categóricamente.
El equipo legal de Leto también ha emitido un comunicado rechazando todas las acusaciones y sosteniendo que el músico no ha consumido alcohol ni drogas en más de 35 años.
Detalles de las acusaciones y corroboración
El documental de la BBC también revela una de las acusaciones más serias, donde se asegura que Leto agredió sexualmente a una menor de edad en la habitación de un hotel.
Además, cuatro mujeres describen haber recibido llamadas "extrañas y muy sexuales" por parte del artista cuando aún eran menores de edad, algunas tan jóvenes como 16 años. Una de ellas se negó a firmar un acuerdo de confidencialidad después de recibir estas llamadas explícitas.
La cadena británica afirma haber realizado una exhaustiva corroboración de los testimonios. Para ello, la BBC contactó a amistades y familiares de varias de las mujeres, quienes confirmaron haber tenido conocimiento de los hechos en el momento en que ocurrieron. El medio también asegura haber revisado imágenes y mensajes que respaldan las narraciones de las víctimas.
La investigación incluye declaraciones de dos exempleados de Thirty Seconds to Mars, quienes expresaron su incomodidad por la forma en que Leto interactuaba con adolescentes, a quienes a menudo invitaba a camerinos o a la casa donde grababa. "Todos pensaban que la diferencia de edad era demasiado grande", comentó uno de los exempleados, destacando una preocupación generalizada dentro del círculo cercano del músico.