BTS renuncia a los Grammy: motivos detrás de su decisión

BTS anunció que no presentará su música para ser considerada en la edición 2027 de los Premios Grammy, una determinación que llega después de que la Academia de la Grabación creara una categoría dedicada exclusivamente a la música pop asiática.
RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook compartieron simultáneamente un comunicado en sus redes sociales para explicar que prefieren que sus canciones sean escuchadas y valoradas por su propuesta artística, sin quedar limitadas por divisiones basadas en la región de origen o el idioma utilizado.
"Este año hemos decidido no presentar nuestra música a los Grammy. Esperamos que nuestra música pueda ser escuchada y amada por sí misma, en lugar de ser clasificada por región o idioma. Agradecemos a ARMY y a todas las personas que siempre nos acompañan", informaron en el comunicado.
La decisión no significa necesariamente que BTS haya rechazado asistir a la ceremonia o que haya terminado definitivamente su relación con la Academia. Lo que el grupo anunció es que no inscribirá sus lanzamientos dentro del proceso de consideración para las nominaciones de la 69 edición de los Grammy.
¿Por qué BTS no presentará su música?
La controversia comenzó después de que la Academia de la Grabación anunciara cinco nuevas categorías para la ceremonia de 2027. Entre ellas se encuentra Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, destinada a reconocer canciones vinculadas con mercados como el K-pop, J-pop y C-pop, con un uso significativo de uno o más idiomas asiáticos.
Aunque la Academia presentó el premio como una manera de ampliar la representación y reconocer el impacto internacional de la música asiática, el anuncio provocó un debate entre seguidores y observadores de la industria.
Parte del público considera que la categoría abre un espacio necesario para artistas históricamente ignorados por las principales premiaciones occidentales. Otros creen que podría terminar separando a los músicos asiáticos de categorías generales como Grabación del Año, Canción del Año, Álbum del Año o Mejor Interpretación de Dúo o Grupo Pop.
BTS se inclinó por esta segunda preocupación. En su mensaje, el grupo manifestó que espera que su música pueda ser apreciada "por lo que es", en lugar de ser clasificada según su procedencia o el idioma en el que fue creada.
Una postura contra las divisiones musicales
La banda no calificó directamente la nueva categoría como discriminatoria, pero sus palabras fueron interpretadas como una crítica al modo en que las premiaciones internacionales organizan la música producida fuera del mercado anglosajón.
Para BTS, la creación de una categoría regional podría reforzar la idea de que el pop asiático pertenece a un espacio separado, a pesar de que el K-pop lleva años compitiendo en los principales mercados, encabezando listas internacionales y llenando estadios alrededor del mundo.
La discusión no gira únicamente alrededor de la existencia del nuevo premio, sino sobre si los artistas que entren en esa categoría seguirán teniendo las mismas oportunidades de competir en los apartados generales.
La Academia sostiene que el objetivo es reconocer la relevancia de un movimiento musical que se ha convertido en una fuerza sostenida dentro de la industria global. Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la organización, destacó que el pop asiático ha influido de manera importante en la cultura musical contemporánea y que la categoría busca reflejar esa expansión.
La reacción de ARMY
El anuncio generó una ola de reacciones entre ARMY, nombre con el que se conoce a la comunidad mundial de seguidores de BTS.
Numerosos fanáticos respaldaron la decisión y señalaron que el grupo no necesita ser ubicado en un apartado regional para demostrar su impacto global. Otros lamentaron que BTS se quede fuera de una edición en la que su regreso como grupo completo podía convertirlo en uno de los principales candidatos.
También surgieron posturas divididas entre quienes consideran que el nuevo galardón es una forma de reconocimiento y quienes temen que se convierta en una barrera que limite la presencia de artistas asiáticos en las categorías más importantes.
BTS agradeció el apoyo de sus seguidores y presentó la decisión como una defensa de su identidad artística, no como un rechazo a otros músicos que decidan competir por el nuevo premio.