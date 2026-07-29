Fallece Kavinsky, el DJ francés detrás de 'Nightcall'

El productor y DJ francés Kavinsky, uno de los máximos exponentes del synthwave y creador del exitoso tema Nightcall, falleció a los 50 años luego de ser encontrado sin vida en su domicilio de París. La noticia fue confirmada por la Fiscalía de París, que abrió una investigación para determinar las causas del deceso, aunque las primeras diligencias no encontraron indicios de un hecho criminal.
El artista, cuyo nombre real era Vincent Belorgey, alcanzó fama internacional gracias a un estilo que mezcló sintetizadores inspirados en los años ochenta, la cultura de los videojuegos y el cine de acción. Su música trascendió las pistas de baile y terminó convirtiéndose en una referencia obligada dentro de la electrónica contemporánea.
Las autoridades investigan su fallecimiento
De acuerdo con la información difundida por las autoridades francesas, Kavinsky fue hallado muerto la noche del martes en su residencia de París.
Aunque la investigación continúa, la Fiscalía indicó que no existen evidencias de violencia o de participación de terceros. Diversos medios franceses señalaron que el músico había presentado fuertes dolores de cabeza durante los días previos, por lo que una de las hipótesis apunta a un posible accidente cerebrovascular. Sin embargo, la causa oficial de muerte aún no ha sido confirmada.
El hombre detrás de "Nightcall"
Nacido como Vincent Pierre Claude Belorgey, Kavinsky inició su carrera artística a principios de los años 2000.
Antes de dedicarse por completo a la música, trabajó como actor y mantuvo una estrecha relación con el cineasta Quentin Dupieux, quien lo impulsó a producir sus primeras composiciones.
Su propuesta musical llamó la atención por combinar sonidos electrónicos clásicos, sintetizadores retro y una estética inspirada en las películas y videojuegos de los años ochenta.
Incluso creó un personaje ficticio que lo representaba: un conductor que regresaba de entre los muertos tras sufrir un accidente automovilístico, concepto que acompañó la identidad visual de su proyecto durante toda su carrera.
El éxito mundial de "Nightcall"
La consagración internacional llegó en 2011 cuando Nightcall fue incluida en la banda sonora de la película Drive, protagonizada por Ryan Gosling.
La canción, producida junto a Guy-Manuel de Homem-Christo, integrante de Daft Punk, y con la participación vocal de Lovefoxxx, se convirtió en uno de los temas más emblemáticos del synthwave y ayudó a popularizar el género a nivel mundial.
Posteriormente lanzó álbumes como OutRun (2013) y Reborn (2022), consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música electrónica francesa.
Su histórica actuación en París 2024
Uno de los momentos más recordados de su trayectoria ocurrió durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024.
Kavinsky interpretó una nueva versión de Nightcall acompañado por la banda francesa Phoenix y la cantante belga Angèle, en una presentación que fue celebrada como uno de los instantes musicales más destacados del evento.
Aquella actuación permitió que una nueva generación descubriera su música y reafirmó la influencia que seguía teniendo dentro de la escena internacional.
Las despedidas no se hicieron esperar
Tras conocerse la noticia, artistas, seguidores y autoridades francesas expresaron su pesar.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recordó a Kavinsky como un motivo de orgullo para la música francesa, mientras que la ministra de Cultura destacó la originalidad de su obra y el legado que deja dentro de la electrónica.
También se sumaron mensajes de figuras como The Weeknd, quien reconoció la influencia que el productor tuvo sobre numerosos artistas contemporáneos, y del pionero de la música electrónica Jean-Michel Jarre, quien lamentó la pérdida de uno de los representantes más importantes del synthwave.