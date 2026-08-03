Messi Te Invita a Vivir la Experiencia eFootball Kick-Off

Lionel Messi volvió a convertirse en la imagen principal de Konami al protagonizar la campaña de lanzamiento de eFootball Kick-off, el nuevo título de la reconocida franquicia de videojuegos de futbol.
A través de un video difundido en sus redes sociales, el capitán de la selección argentina invitó a los aficionados a sumergirse en una experiencia pensada para disfrutar cada partido "ya sea solo o con quien quieras jugar".
La publicación del astro argentino rápidamente acumuló cientos de miles de reacciones y comentarios de seguidores de todo el mundo, quienes celebraron verlo nuevamente vinculado a la popular saga futbolística que durante años ha contado con su imagen como uno de sus principales embajadores.
Messi vuelve a ser la imagen de Konami
En el video promocional, Messi aparece acompañando el lanzamiento oficial de eFootball Kick-off, mientras invita a los jugadores a experimentar la emoción de cada gol y comenzar su propia aventura futbolística.
"eFootball Kick-off ya está disponible. Viví la emoción de cada gol, ya sea solo o con quien quieras jugar. Animate a meterte de lleno en el mundo del futbol con eFootball Kick-off", escribió el futbolista en su publicación.
La campaña forma parte de la estrategia global de Konami para impulsar esta nueva entrega, en la que el argentino vuelve a desempeñar un papel protagónico como embajador de la franquicia.
¿Qué es eFootball Kick-off?
eFootball Kick-off es la nueva propuesta de Konami dentro de la franquicia eFootball y representa el debut de la saga en Nintendo Switch 2, con una experiencia enfocada tanto en jugadores casuales como en quienes buscan una simulación futbolística más completa. El videojuego mantiene la esencia de la histórica serie Pro Evolution Soccer (PES), pero incorpora modos de juego renovados, opciones para jugar en solitario, partidos locales y experiencias en línea.
Además, la compañía ha desarrollado eventos especiales y recompensas para los usuarios, incluyendo contenido exclusivo protagonizado por Lionel Messi y otras figuras internacionales del futbol.
Una alianza que lleva años
La relación entre Lionel Messi y Konami no es nueva. Desde hace varios años, el capitán argentino ha sido uno de los principales embajadores de la empresa japonesa y ha protagonizado distintas campañas publicitarias para la franquicia.
Su imagen también ha estado presente en eventos especiales dentro del videojuego, cartas exclusivas para los usuarios y colaboraciones internacionales que buscan acercar el futbol virtual a millones de aficionados alrededor del mundo.
Gracias a esa alianza, Messi se ha convertido en uno de los rostros más representativos de eFootball, sucediendo el legado que anteriormente tuvo la saga PES.
La emoción del futbol también llega a los videojuegos
Konami ha explicado que eFootball Kick-off busca ofrecer una experiencia accesible para nuevos jugadores sin dejar de lado la profundidad táctica que caracteriza a la franquicia. El objetivo es que cualquier aficionado pueda disfrutar partidos rápidos, desarrollar su propio equipo y competir con otros usuarios desde diferentes plataformas.
La compañía también ha destacado que el título incorpora contenido inspirado en los grandes eventos internacionales del futbol, con recompensas especiales, desafíos temáticos y futbolistas legendarios disponibles para quienes participen en las campañas dentro del juego.
Messi continúa expandiendo su marca
Además de su actividad con el Inter Miami y la selección argentina, Lionel Messi continúa fortaleciendo su presencia fuera de las canchas mediante alianzas comerciales con importantes marcas internacionales.
Su participación en el lanzamiento de eFootball Kick-off confirma que sigue siendo una de las figuras más influyentes del deporte mundial y uno de los principales referentes de la industria de los videojuegos de futbol, donde millones de seguidores continúan disfrutando de su talento también en el mundo virtual.