 Guardaespaldas de Miss Universo: Exnovio de Miss Guatemala
Farándula

El guapo “guardaespaldas” que acompaña a la Miss Universo en el país fue novio de una Miss Guatemala

No solo la visita de Fátima Bosch, actual Miss Universo, ha acaparado la atención durante su paso por Guatemala.

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Miss Universo, Miss Universo
Miss Universo / FOTO: Miss Universo
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La visita de Fátima Bosch, Miss Universo, a Guatemala continúa generando conversación, pero esta vez no solo por las actividades oficiales de la reina de belleza. Y es que el "guardaespaldas" que la acompañó durante su recorrido por Quetzaltenango y que terminó robándose todas las miradas.

Se trata de Jorge Toriello, un joven guatemalteco que además de desempeñarse como parte del equipo de seguridad de la soberana universal, también cuenta con una destacada trayectoria como modelo e ingeniero civil. Su presencia junto a Fátima Bosch no pasó desapercibida. En redes sociales comenzaron a circular fotografías y videos en los que aparece resguardando a la Miss Universo, provocando una ola de comentarios por su apariencia.

"¿Quién es el 'guardaespaldas'?", "Está guapísimo" y "Hasta el guardaespaldas parece modelo", fueron algunas de las reacciones que inundaron las publicaciones relacionadas con la visita de la reina de belleza. Sin embargo, para muchos guatemaltecos Jorge Toriello no es un rostro desconocido en las redes.

Hace algunos años mantuvo una relación sentimental con Ivana Batchelor, quien representó a Guatemala en Miss Universo y se convirtió en una de las candidatas latinoamericanas más destacadas del certamen. Durante esa etapa, ambos compartieron diversos momentos en redes sociales y asistieron juntos a distintos eventos públicos, por lo que su romance fue ampliamente conocido entre los seguidores de los concursos de belleza.

Más de la Miss Universo 

Aunque la relación llegó a su fin tiempo después, Toriello ha continuado desarrollando su carrera profesional tanto en el ámbito del modelaje como en su profesión de ingeniero civil. En esta ocasión, el joven volvió a captar la atención al formar parte del equipo que acompañó a Fátima Bosch durante su visita a Quetzaltenango, donde la Miss Universo convivió con cientos de guatemaltecos.

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La publicación, que rápidamente se hizo viral, superó los 16 millones de “Me gusta” y desató miles de comentarios de sus seguidores.

La agenda de la soberana también ha incluido encuentros con seguidores, visitas a lugares turísticos y actividades organizadas para promover la cultura y la hospitalidad guatemalteca, permitiéndole conocer de cerca las tradiciones y la riqueza del país.

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