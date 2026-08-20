Didgeridoo: el instrumento del exorcismo de Kaia Gerber

Kaia Gerber, modelo y actriz de 24 años, sorprendió al revelar uno de los episodios más desconocidos de su infancia: fue sometida a un exorcismo cuando era niña.
La hija de Cindy Crawford compartió este impactante relato durante una entrevista en el podcast The Mitch Churi Chat Show, al recordar su papel en la serie de terror American Horror Story.
Kaia Gerber confesó que este episodio la ha perseguido toda su vida. "Mi madre me dio agua bendita para llevar al set porque me decía: ‘No quiero que te posean’", contó la actriz.
"Me dijeron que estuve poseída cuando era niña". Cuando el entrevistador pidió más detalles, Kaia recordó el inusual método usado para el exorcismo: tocaron un didgeridoo por todo mi cuerpo, así es como hicieron el exorcismo, señaló visiblemente afectada.
El didgeridoo es un instrumento de viento de origen aborigen australiano, conocido por su sonido grave y profundo.
Al ser consultada sobre si realmente había sido parte de un ritual para liberar a una persona de la supuesta influencia de un espíritu maligno, Kaia Gerber fue clara:
"Sí, sucedió. Nunca he hablado de ello, pero sucedió".
Esta vivencia, según la modelo, fue tan significativa que también ayuda a entender la preocupación de su madre, Cindy Crawford, durante sus primeros pasos en la actuación, especialmente en producciones de terror.
Por ese motivo, le daba agua bendita antes de ir a rodajes, para protegerla de cualquier posible influencia negativa.
Una carrera entre el modelaje y la actuación
Kaia Gerber, quien inició su exitosa carrera como modelo a una edad muy temprana, siguiendo los pasos de su célebre madre, ha expandido su trayectoria profesional hacia la actuación en los últimos años.
Su participación en American Horror Story marcó una de sus primeras incursiones significativas en la televisión, vinculándola directamente con el universo del terror y los fenómenos sobrenaturales.
Esta conexión con el género adquiere ahora una dimensión mucho más personal, a la luz de su impactante relato.
Actualmente, la actriz se encuentra promocionando The Shards, la nueva serie de FX que se puede ver en Disney+, donde interpreta a Susan Reynolds.
La ficción es una adaptación de la aclamada novela homónima de Bret Easton Ellis, publicada en 2023. La trama se centra en un grupo de estudiantes de último año de una prestigiosa escuela preparatoria de Los Ángeles, quienes son acechados por un asesino en serie en 1981.
Este regreso al thriller psicológico de misterio y terror para Kaia Gerber ha servido, paradójicamente, como el telón de fondo para desvelar una de las historias más desconocidas y sorprendentes de su propia vida.