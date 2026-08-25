Venta de boletos para Avengers: Endgame Bonus ya disponible

Los fanáticos del Universo Marvel tienen una nueva razón para emocionarse. Hoy inicia la venta de boletos para Avengers: Endgame Bonus, una oportunidad para revivir en la pantalla grande una de las batallas más épicas y recordadas del cine de superhéroes.
Esta versión especial permitirá a los espectadores volver a disfrutar la intensidad, emoción y nostalgia de una película que marcó un antes y un después en la historia de Marvel, ahora con contenido adicional para quienes desean vivir nuevamente la experiencia cinematográfica.
La cinta reúne momentos memorables, grandes personajes y una batalla final que sigue siendo una de las más comentadas por los seguidores del MCU. Para muchos, verla de nuevo en el cine representa la posibilidad de reconectar con una historia que emocionó a millones de personas alrededor del mundo.
Los boletos ya están disponibles en Cinépolis a través de la app, sitio web y taquillas. Los seguidores de Marvel pueden prepararse para regresar a la sala de cine y disfrutar nuevamente de una aventura inolvidable en pantalla grande.
Avengers: Endgame Bonus es un reestreno especial de la película de Marvel Studios que regresa a los cines de Guatemala el 24 de septiembre de 2026, con una duración extendida de aproximadamente 3 horas y 5 minutos e incluye contenido y metraje adicional
Más detalles
Durante la presentación de Marvel Studios en la convención CinemaCon 2026, los Russo anunciaron el reestreno Avengers: Endgame como la tarea final para comprender los eventos que sucederán en el ambicioso proyecto de Doomsday.
Según sus directores, la icónica culminación de la Saga del Infinito contará con material inédito y directamente conectado a la nueva película, lo que ampliará el filme a más de tres horas de duración.
La estrategia de Marvel Studios busca reactivar el interés del público rumbo al próximo gran crossover del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) al revivir uno de los mayores fenómenos del cine de superhéroes.