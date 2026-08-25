 Venta de boletos para Avengers: Endgame Bonus ya disponible
Farándula

Inicia la venta de boletos para Avengers: Endgame Bonus

Avengers: Endgame Bonus es un reestreno especial de la película de Marvel Studios que regresa a los cines de Guatemala el 24 de septiembre de 2026, con una duración extendida de aproximadamente 3 horas y 5 minutos e incluye contenido y metraje adicional

Compartir:
Avengers: Edgame Encore, Instagram
Avengers: Edgame Encore / FOTO: Instagram
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Los fanáticos del Universo Marvel tienen una nueva razón para emocionarse. Hoy inicia la venta de boletos para Avengers: Endgame Bonus, una oportunidad para revivir en la pantalla grande una de las batallas más épicas y recordadas del cine de superhéroes.

Esta versión especial permitirá a los espectadores volver a disfrutar la intensidad, emoción y nostalgia de una película que marcó un antes y un después en la historia de Marvel, ahora con contenido adicional para quienes desean vivir nuevamente la experiencia cinematográfica.

La cinta reúne momentos memorables, grandes personajes y una batalla final que sigue siendo una de las más comentadas por los seguidores del MCU. Para muchos, verla de nuevo en el cine representa la posibilidad de reconectar con una historia que emocionó a millones de personas alrededor del mundo.

Los boletos ya están disponibles en Cinépolis a través de la app, sitio web y taquillas. Los seguidores de Marvel pueden prepararse para regresar a la sala de cine y disfrutar nuevamente de una aventura inolvidable en pantalla grande.

Avengers: Endgame Bonus es un reestreno especial de la película de Marvel Studios que regresa a los cines de Guatemala el 24 de septiembre de 2026, con una duración extendida de aproximadamente 3 horas y 5 minutos e incluye contenido y metraje adicional

Más detalles

Durante la presentación de Marvel Studios en la convención CinemaCon 2026, los Russo anunciaron el reestreno Avengers: Endgame como la tarea final para comprender los eventos que sucederán en el ambicioso proyecto de Doomsday.

Según sus directores, la icónica culminación de la Saga del Infinito contará con material inédito y directamente conectado a la nueva película, lo que ampliará el filme a más de tres horas de duración.

La estrategia de Marvel Studios busca reactivar el interés del público rumbo al próximo gran crossover del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) al revivir uno de los mayores fenómenos del cine de superhéroes.

En Portada

El transporte extraurbano está llegando a límites: gremiales reclaman respuestas ante crisis de costos y extorsionest
Nacionales

"El transporte extraurbano está llegando a límites": gremiales reclaman respuestas ante crisis de costos y extorsiones

09:40 AM, Ago 25
Allanan guarida de Mara Salvatrucha y descubren parqueo para ocultar vehículos robadost
Nacionales

Allanan guarida de Mara Salvatrucha y descubren parqueo para ocultar vehículos robados

06:59 AM, Ago 25
Investigan agresión contra menores en Quetzaltenango; hay un detenidot
Nacionales

Investigan agresión contra menores en Quetzaltenango; hay un detenido

07:42 AM, Ago 25
Lester Martínez vs. Luka Plantic: fecha, hora y dónde ver la peleat
Deportes

Lester Martínez vs. Luka Plantic: fecha, hora y dónde ver la pelea

07:53 AM, Ago 25
¿Fan de Harry Potter? Hoy habrá un encuentro especial en la Biblioteca Nacionalt
Farándula

¿Fan de Harry Potter? Hoy habrá un encuentro especial en la Biblioteca Nacional

08:50 AM, Ago 25

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosPNCSeguridadViolencia#liganacionalredes socialesFIFANoticias de GuatemalaEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar