 Fallece la influencer Lisa Mutalu a los 25 años tras vómitos
Farándula

Muere a los 25 años la influencer Lisa Mutalu tras sufrir un episodio de vómitos ¿Qué sucedió?

Una salida con amigas terminó en tragedia. Lisa Mutalu comenzó a vomitar al regresar a casa y murió poco después. La Policía investiga qué ocurrió durante sus últimas horas.

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Lisa Mutalu, Redes sociales de Lisa Mutalu
Lisa Mutalu / FOTO: Redes sociales de Lisa Mutalu
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El mundo de las redes sociales se encuentra de luto por la repentina muerte de Lisa Mutalu, modelo e influencer de Zambia que falleció a los 25 años durante la madrugada del 20 de agosto en Lusaka.

La joven, cuyo nombre legal era Lisa Mutambo, era conocida por compartir contenido relacionado con moda, viajes y estilo de vida y acumulaba más de 122 mil seguidores en Instagram.

Su fallecimiento ha generado conmoción y numerosas interrogantes debido a las circunstancias que rodearon sus últimas horas. La Policía de Zambia mantiene abierta una investigación y, hasta ahora, no ha establecido públicamente una causa médica definitiva de muerte.

¿Qué sucedió con Lisa Mutalu?

Según la reconstrucción preliminar divulgada por la Policía de Zambia, durante la noche del 19 de agosto Mutalu estuvo acompañada por dos amigas en un hotel de Lusaka, donde se desempeñaba como embajadora de marca.

Alrededor de las 20:30 horas se encontraba en el hotel y aproximadamente dos horas después las tres mujeres se trasladaron a otro establecimiento de la capital para continuar socializando.

Entre las 2:30 y las 3:00 de la madrugada del 20 de agosto, la pareja de Mutalu llegó para recoger a las tres mujeres. Primero dejaron a sus dos amigas en la zona de Minestone/Casanova y posteriormente la pareja se dirigió hacia Kalundu, donde residían.

Fue al llegar a la residencia cuando la situación cambió drásticamente.

De acuerdo con el reporte policial, Mutalu comenzó a vomitar y posteriormente perdió el conocimiento. Su pareja pidió ayuda a un amigo y ambos la trasladaron al Victoria Hospital de Lusaka.

La joven fue declarada muerta al llegar al centro asistencial. Las autoridades sitúan lo ocurrido entre las 3:30 y las 4:30 de la madrugada.

¿De qué murió Lisa Mutalu?

Esta es precisamente la principal interrogante que todavía intentan responder las autoridades.

Aunque los fuertes vómitos precedieron a la pérdida de conocimiento, no se ha determinado públicamente que estos fueran la causa de su muerte. Por ello, sería prematuro atribuir el fallecimiento a una intoxicación, envenenamiento u otra condición específica.

La Policía de Zambia informó que durante el examen preliminar del cuerpo no se observaron lesiones físicas. El cadáver fue llevado inicialmente a FSG Mortuary y posteriormente trasladado a la morgue del University Teaching Hospital para realizar el examen post mortem.

Las autoridades abrieron un expediente y continúan investigando las circunstancias del fallecimiento.

Rumores surgieron después de su muerte

La repentina muerte de Mutalu provocó diferentes versiones en las redes sociales, entre ellas señalamientos de que podría haber sufrido una agresión antes de morir.

Sin embargo, la información preliminar de la Policía no respalda esa versión: las autoridades indicaron que no encontraron lesiones físicas visibles en el cuerpo. Por el momento, tampoco existe una confirmación oficial de que la influencer haya sido envenenada.

Por esa razón, las autoridades continúan recabando información y esperan que el examen post mortem permita establecer qué provocó la muerte de la joven.

¿Quién era Lisa Mutalu?

Lisa Mutambo, conocida públicamente como Lisa Mutalu, había construido una importante comunidad digital en Zambia.

Además de su trabajo como creadora de contenido y modelo, colaboraba con diferentes marcas y se desempeñaba como embajadora de un hotel de Lusaka, precisamente el establecimiento en el que estuvo durante parte de la noche previa a su fallecimiento.

Tras conocerse la noticia, sus publicaciones se llenaron de mensajes de despedida de seguidores sorprendidos por su muerte a tan corta edad.

Mientras crecen las interrogantes alrededor del caso, la investigación continúa abierta. La Policía de Zambia ha señalado que dará a conocer más información conforme avancen las diligencias, por lo que será el resultado de las investigaciones y del examen post mortem el que permita esclarecer qué ocurrió con Lisa Mutalu durante sus últimas horas.

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