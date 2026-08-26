 Causa de muerte de Dolly Parton y su último deseo revelados
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Confirman la causa de muerte de Dolly Parton y su último deseo antes de morir

La estrella del country falleció el 25 de agosto a los 80 años, así lo reveló su sobrino a través de un emotivo video que publicó en las redes sociales.

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Dolly Parton, Instagram
Dolly Parton / FOTO: Instagram
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Dolly Parton, estrella de la música country, murió ayer a los 80 años tras más de seis décadas de carrera artística que han dejado grandes éxitos internacionales como 'Jolene' o 'I will always love you', entre otros.

En los últimos meses surgieron rumores sobre su estado de salud, sobre todo después de que a finales de 2025 tuviera que posponer sus compromisos laborales por motivos de salud.

Poco después, su hermana pedía rezar por ella, pero Dolly Parton compartió un video para tranquilizar a sus fans asegurando que estaba "bien".

Ahora, tras conocerse su muerte este 25 de agosto, fuentes familiares han desvelado que la cantante, compositora y actriz ha muerto tras una breve batalla contra el cáncer, según ha desvelado su equipo a la revista People y recoge Efe.

"Tras afrontar con valentía una breve batalla contra el cáncer, Dolly partió de esta vida terrenal hoy en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, rodeada de sus seres queridos", señaló el comunicado.

El escrito no indica el tipo de cáncer que padecía Dolly Parton pero confirma que falleció en un centro médico especializado en Nashville, Tennessee.

Según desvelan fuentes cercanas, ella ingresó en el hospital de Nashville el viernes 21 de agosto, donde murió cuatro días después.

Dolly Parton había estado lidiando con una serie de problemas de salud en los meses previos a su muerte, incluyendo problemas del sistema inmunológico y digestivos, cálculos renales, deshidratación, mareos y complicaciones relacionadas con la medicación

Su último deseo

El encargado de dar la noticia sobre su muerte fue su sobrino y jefe de seguridad durante más de dos décadas, Bryan Seaver, quien compartió un emotivo vídeo cumpliendo el último deseo de su tía.

En su mensaje reveló que Dolly Parton había fallecido en paz y quería descansar "en una hermosa cama de algodón suave".

Seaver explicó que "después de una vida llena de brillo, finalmente se merecía estar cómoda y descansar", desvelaba, "descansa en paz, tía Dolly, tía abuela, Gigi. Que Dios bendiga a Dolly Parton y que Dios los bendiga a todos. Ella siempre los amará".

Confesó además que esta despedida en vídeo era "algo que Dolly me pidió hace años, antes de que lo asimilara por completo como una futura realidad".

Fiel a su inconfundible estilo, se espera que sea enterrada entre algodones y, por supuesto, luciendo sus característicos tacones altos. 

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