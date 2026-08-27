 Nathalie Stuhlhofer habla tras la pérdida de su hija
Farándula

La guatemalteca Nathalie Stuhlhofer rompe el silencio con conmovedor video tras la pérdida de su hija

Nathalie Stuhlhofer compartió un emotivo video en sus redes sociales donde habló sobre el difícil proceso que atraviesa.

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Nathalie Stuhlhofer / FOTO: Nathalie Stuhlhofer
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La guatemalteca Nathalie Stuhlhofer volvió a dirigirse a sus seguidores después de compartir semanas atrás una de las noticias más dolorosas de su vida: la pérdida de su hija.  A través de un video publicado en sus redes sociales, la creadora de contenido decidió hablar abiertamente sobre el duelo, el apoyo que ha recibido y su regreso al trabajo.

En el video, Nathalie comenzó agradeciendo a todas las personas que se han tomado el tiempo de escribirle, enviarle mensajes y compartir sus propias experiencias.  Reconoció que, aunque no ha podido responder cada mensaje debido al difícil momento que atraviesa junto a Rodrigo, las palabras de sus seguidores se han convertido también en una fuente de apoyo para ella.

La guatemalteca explicó que inicialmente consideraron desactivar los comentarios de la publicación en la que contaron lo ocurrido, pues sabían que podían encontrarse con críticas o palabras dolorosas.  Sin embargo, decidió mantenerlos abiertos porque quería conocer las historias de otras personas que han atravesado situaciones similares.

"Hay muchas historias que contar y cada historia es única y cada historia también merece su espacio", expresó Nathalie durante el video. Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus declaraciones fue su deseo de utilizar sus plataformas para acompañar a quienes también enfrentan una pérdida.

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La creadora reconoció que le ha resultado complicado encontrar contenido de personas que hablen desde su propia experiencia sobre este tipo de duelo. Por ello, adelantó que buscará dedicar algunos días al mes para conversar sobre su historia y abrir espacios para personas que hayan vivido pérdidas de diferente naturaleza.

Nathalie destacó que cada dolor y cada pérdida son válidos, sin importar las circunstancias.

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Nathalie explicó que las redes sociales representan su trabajo y el de Rodrigo, por lo que, aunque sus marcas comprendieron el momento que estaban atravesando, existen compromisos laborales que deben retomar. La guatemalteca anunció que comenzará nuevamente a publicar videos y reconoció que hacerlo no será sencillo. También pidió comprensión ante la posibilidad de que sus seguidores la vean sonreír o mostrarse tranquila.

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