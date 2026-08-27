Tim Curry: Reflexiones sobre la muerte tras su fallecimiento

La muerte de Tim Curry a los 80 años provocó una oleada de homenajes y recuerdos de una carrera que dejó personajes inolvidables en el cine, el teatro y la televisión. Sin embargo, entre las imágenes y escenas que han resurgido después de conocerse la noticia, una entrevista realizada en 2025 ha llamado especialmente la atención.
En aquella conversación, el recordado protagonista de The Rocky Horror Picture Show habló abiertamente sobre la muerte y explicó que no sentía temor ante ella, aunque con el característico humor que mantuvo incluso después de atravesar serios problemas de salud.
"No le tengo miedo a la muerte. Intento evitarla", expresó el actor durante una entrevista concedida a CBS Sunday Morning, realizada por Ben Mankiewicz y emitida el 19 de octubre de 2025.
Las palabras han comenzado a circular nuevamente tras confirmarse que Curry murió el martes 25 de agosto en su residencia de Toluca Lake, Los Ángeles. Su representante de toda la vida, Marcia Hurwitz, confirmó que el actor falleció pacíficamente; hasta ahora no se ha divulgado una causa específica de muerte.
"Al final, la recibiré con los brazos abiertos"
La conversación de Curry sobre la muerte no terminó con aquella primera frase. Cuando Mankiewicz profundizó en el tema, el intérprete habló sobre cómo imaginaba ese momento inevitable.
"Creo que todos lo hacemos", respondió al referirse a intentar evitar la muerte. Después agregó que sospechaba que, cuando finalmente llegara, podría recibirla "con los brazos abiertos".
Curry reflexionó además sobre la posibilidad de despedirse y aceptar el final después de haber recorrido una vida completa. Sus declaraciones mostraban una actitud serena frente a la mortalidad, especialmente significativa considerando que años antes había estado muy cerca de perder la vida.
La entrevista completa, de aproximadamente 27 minutos, formó parte de una conversación en la que Curry habló de su carrera, su vida privada, sus memorias y el episodio médico que transformó radicalmente sus últimos años.
El derrame cerebral que cambió su vida
En julio de 2012, Tim Curry sufrió un grave derrame cerebral que le dejó importantes secuelas físicas. El episodio paralizó parte de su cuerpo y posteriormente tuvo que utilizar una silla de ruedas para movilizarse.
El propio actor relató que tuvo que volver a aprender a hablar después del derrame cerebral, un proceso que formó parte de una extensa recuperación. CBS recordó precisamente ese episodio al presentar la entrevista de 2025.
Curry contó posteriormente que el derrame ocurrió mientras recibía un masaje y reconoció que aquella experiencia lo había acercado demasiado a la muerte.
A pesar de las consecuencias físicas, el actor continuó vinculado a su profesión. Realizó trabajos de voz, participó en diferentes proyectos y siguió apareciendo en eventos relacionados con su extensa trayectoria.
Una vida que también plasmó en sus memorias
La entrevista con CBS coincidió con el lanzamiento de Vagabond, las memorias en las que Curry decidió mirar hacia atrás y contar diferentes episodios de su vida y carrera.
Lejos de convertir el libro en una colección de revelaciones escandalosas sobre Hollywood, el actor optó por conservar parte del misterio que siempre rodeó su vida privada. En la entrevista incluso defendió la importancia de mantener cierto enigma alrededor de sí mismo.
La obra repasó una trayectoria que comenzó mucho antes de que Hollywood lo convirtiera en una figura reconocida internacionalmente.
Curry nació el 19 de abril de 1946 en Inglaterra y comenzó su carrera profesional en los escenarios. Uno de sus primeros trabajos importantes fue en la producción londinense de Hair, antes de encontrar el personaje que cambiaría definitivamente su historia.
Frank-N-Furter, el personaje que lo convirtió en una leyenda
En 1973, Tim Curry dio vida por primera vez al Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Show. Dos años después repitió el papel en la adaptación cinematográfica The Rocky Horror Picture Show.
Aunque inicialmente tuvo una recepción particular, la película terminó transformándose en un fenómeno de culto y su interpretación se convirtió en uno de los personajes más reconocibles de su carrera.
El éxito de aquella producción abrió para Curry una extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Apareció posteriormente en películas como Clue, Annie, Home Alone 2: Lost in New York y The Three Musketeers.
También consiguió tres nominaciones a los premios Tony por su trabajo en Broadway, gracias a sus participaciones en Amadeus, My Favorite Year y Monty Python's Spamalot.
El aterrador Pennywise de una generación
Otro personaje terminó mostrando una faceta completamente diferente del intérprete.
En 1990, Curry se transformó en Pennywise para la adaptación televisiva de It, basada en la novela de Stephen King. Su maquillaje, expresiones y particular interpretación del aterrador payaso quedaron grabados en la memoria de quienes vieron aquella producción.
Décadas después, cuando Bill Skarsgård asumió una nueva versión del personaje para la adaptación cinematográfica de 2017, la interpretación de Curry seguía siendo inevitablemente uno de los principales puntos de comparación.
Su facilidad para pasar de la extravagancia de Frank-N-Furter al terror de Pennywise o a la comedia de personajes como el señor Hector en Home Alone 2 convirtió al británico en uno de los actores de carácter más reconocibles de su generación.
Tim Curry murió a los 80 años
Curry murió a los 80 años en su residencia de Los Ángeles. Su representante confirmó que falleció pacíficamente y no informó públicamente una causa de muerte.
Tras conocerse la noticia, actores y compañeros comenzaron a rendirle homenaje. Susan Sarandon, Patricia Quinn, Richard O'Brien y Barry Bostwick, vinculados a The Rocky Horror Picture Show, estuvieron entre quienes recordaron al intérprete y la huella que dejó tanto dentro como fuera de los escenarios.
También Broadway rindió homenaje al actor durante una función de The Rocky Horror Show, recordando la enorme influencia que tuvo su interpretación original de Frank-N-Furter sobre las generaciones posteriores de artistas.
Una reflexión que adquiere otro significado
Después de su muerte, aquella conversación de 2025 inevitablemente se escucha desde una perspectiva diferente.
Tim Curry había sobrevivido a un episodio médico que transformó su vida y le obligó a enfrentarse a limitaciones físicas durante más de una década. Aun así, continuó trabajando, escribiendo y apareciendo ante el público.
Cuando Ben Mankiewicz le preguntó por la muerte, Curry no respondió con dramatismo. Prefirió recurrir primero al humor y después hablar de aceptación.
"No le tengo miedo a la muerte. Intento evitarla", dijo entonces.
Meses después de aquella entrevista y tras una carrera de casi seis décadas, sus palabras resurgen como una de las reflexiones más personales que el actor dejó públicamente antes de morir.