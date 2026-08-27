 Error impactante: coronan a la Miss Universe Haití equivocada
Farándula

VIDEO. Tremendo error: Coronan a la Miss Universe Haití equivocada

Tras la revisión de los resultados, los organizadores le quitaron la corona a Angélique Francois en pleno escenario, para entregársela a Tatenda Rameau.

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Miss Universe Haití, Instagram
Miss Universe Haití / FOTO: Instagram
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Un insólito suceso empañó la gala final de Miss Universe Haití el pasado domingo, cuando la organización del certamen coronó por error a la candidata equivocada.

Tras la confusión, los organizadores se vieron obligados a emitir un comunicado oficial para rectificar la situación y anunciar a la verdadera representante del país caribeño en el próximo concurso internacional.

El lamentable incidente se produjo durante el momento culminante del evento, al anunciar los resultados finales.

En un principio, Angélique Francois fue nombrada ganadora y recibió la corona, pero se confirmó posteriormente que ella era, en realidad, la primera finalista de Miss Universe Haití.

La rectificación oficial designó a Tatenda Rameau como la legítima vencedora, quien ahora se prepara para llevar la banda de Haití al escenario de Miss Universe 2026.

En un mensaje difundido a través de sus plataformas, Miss Universe Haití expresó su "sincera preocupación por el lamentable error ocurrido durante la ceremonia de coronación de anoche".

El comunicado explicó que la equivocación se debió a un "error humano" en el proceso de lectura y anuncio de los resultados definitivos.

"Pedimos disculpas a nuestras concursantes, sus familias, nuestros seguidores y a todos los que presenciaron el momento", declaró la organización, asumiendo "toda la responsabilidad por este error".

Además, aseguraron que "los resultados oficiales han sido revisados y confirmados", con el objetivo de brindar total transparencia y legitimidad al proceso.

Rumbo a Puerto Rico 2026

Con la situación aclarada, Tatenda Rameau comenzará su preparación intensiva para representar a Haití en el certamen de Miss Universe 2026. La prestigiosa competencia global tendrá lugar el martes 24 de noviembre de 2026, en el emblemático Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Este evento marca una cita crucial en el calendario de la belleza internacional, y Rameau buscará con determinación conquistar el codiciado título universal para su nación, en lo que promete ser una edición memorable del concurso.

A pesar del infortunado incidente, la organización de Miss Universe Haití hizo hincapié en que el error "no resta mérito a la dedicación, el esfuerzo y la elegancia que demostraron todas nuestras increíbles concursantes a lo largo de este proceso".

El comunicado concluyó con un llamado a la comunidad y a los seguidores del certamen para que continúen brindando su respaldo tanto a la nueva reina como a la organización.

"Agradecemos a todos los que apoyaron a Miss Universo Haití 2026 y les pedimos que sigan respetando y apoyándonos en este proceso", finalizó el mensaje, buscando superar el episodio y enfocar la energía en la preparación para el certamen internacional.

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Miss Universe Haití - Instagram

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