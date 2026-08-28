Belinda y Danna Paola deslumbran con 'La Dolce Vita' en video

Belinda y Danna Paola sorprendieron a sus seguidores con el estreno de "Dolce Vita", colaboración musical incluida en el nuevo EP de Danna, Wet Dreams.
El tema no solo marca la primera vez que ambas unen sus voces oficialmente, sino que además ha generado amplio revuelo en redes sociales.
El videoclip, lanzado junto a la canción, se ha vuelto tendencia especialmente por una escena alrededor del minuto 1:24, donde ambas artistas se acercan tanto que, por la iluminación y las sombras, parece que se dan un beso en los labios.
Sin embargo, al ver la secuencia con detenimiento, Danna en realidad besa a Belinda en la mejilla. La cercanía y el estilo visual elegido provocaron múltiples comentarios, alimentando el misterio y la expectativa entre los fans.
Este recurso visual fue interpretado como una forma de provocar conversación y sumar un toque de sensualidad al video. Fans de ambos lados discutieron el momento, mientras que otros recordaron un anterior rumor sobre una posible colaboración de Belinda, Danna y Kenia Os, que nunca se concretó.
Con esta unión, los fandoms de ambas cantantes reavivaron viejas discusiones sobre proyectos anteriores y celebraron que, finalmente, sus ídolos se juntan en una propuesta musical muy esperada.
¿De qué trata Dolce Vita, la canción de Belinda y Danna?
La letra de Dolce Vita de Danna Paola y Belinda presentó una historia centrada en una experiencia romántica y sensual. Desde sus primeras líneas, la canción construye una atmósfera relacionada con un paisaje veraniego.
El video oficial de la nueva canción de Danna Paola y Belinda utilizó imágenes de hoteles, cócteles, viajes y encuentros frente al mar para construir una atmósfera despreocupada y moderna.
El estribillo convirtió la expresión italiana dolce vita en el concepto principal de la canción. Entre los versos más reconocibles aparece: "Tú y yo cerquita, plan favorito", mientras que otra parte describe la sensación de estar con una persona que provoca una mezcla de bienestar y atracción.
La composición también incluyó expresiones en otros idiomas, como el francés je ne sais quoi, para reforzar la personalidad cosmopolita de la propuesta.