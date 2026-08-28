Hijo de Rob Reiner habla sobre el crimen de sus padres

Ocho meses después del trágico asesinato de sus padres, Rob Reiner y Michele Reiner, Jake Reiner, el hijo mayor de la pareja, rompió el silencio en su primera entrevista televisiva.
El joven periodista compartió con KABC-TV el profundo dolor y la compleja realidad que enfrenta tras la pérdida de sus progenitores y el arresto de su hermano menor, Nick Reiner, acusado de los crímenes.
Jake Reiner, visiblemente afectado, expresó que el tiempo no ha logrado mitigar el sufrimiento.
"Nadie entiende realmente lo que significa pasar por algo así hasta que lo está viviendo", afirmó durante el fragmento emitido el jueves. "Han sido ocho meses que se sienten como ocho años al mismo tiempo, y también como ocho minutos, porque cada vez que me despierto, me acuerdo de mi realidad", sentenció, reflejando la constante lucha contra el impacto de la tragedia.
Rob Reiner, el aclamado director detrás de películas icónicas como "The Princess Bride", "When Harry Met Sally..." y "This Is Spinal Tap", y su esposa Michele Singer Reiner, fueron hallados sin vida en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, el 14 de diciembre de 2025.
Ese mismo día, Nick Reiner, de 32 años, fue detenido y posteriormente imputado con dos cargos de asesinato en primer grado. Actualmente, Nick se ha declarado no culpable y permanece bajo custodia sin derecho a fianza.
El duelo por la partida de sus padres se ha entrelazado con la impactante detención de su propio hermano, una situación que ha sumido a Jake y a su hermana Romy en una dolorosa y solitaria travesía.
El momento de la devastadora noticia
Jake Reiner relató el instante en que la noticia de la tragedia llegó a su vida. Su hermana Romy intentó contactarlo insistentemente.
"Romy me llamó y no contesté, porque en ese momento pensé: 'Estoy en medio de algo, la llamaré después'", recordó. Sin embargo, la inmediatez de la segunda llamada le hizo comprender que algo grave había sucedido.
"Romy me dijo que nuestro papá había muerto y después dijo: 'No encuentro a mamá'", rememoró Jake, describiendo la angustia de ese momento. La revelación marcó el inicio de una nueva y desgarradora etapa en su vida.
Como periodista con una década de experiencia, Jake había cubierto innumerables escenas de crímenes. Sin embargo, la realidad de encontrarse en la escena del crimen de su propia casa de la infancia fue indescriptible.
"Cuando es tu escena del crimen, una escena del crimen en tu casa de la infancia, es lo más surrealista que he vivido", confesó, evidenciando la disonancia entre su experiencia profesional y su vivencia personal.
Al abordar la situación de Nick, Jake Reiner optó por la cautela. Evitó pronunciarse sobre la presunta implicación de su hermano en los asesinatos y tampoco quiso ahondar en su estado personal actual.
Confirmó que no ha tenido contacto con Nick desde su arresto y que no ha asistido a ninguna de sus audiencias judiciales.
"Está en la cárcel. Es como si hubiera perdido físicamente a mis padres y después Nick fue arrestado. Y ahora somos solo Romy y yo, y tenemos que afrontar esto esencialmente por nuestra cuenta", expresó, subrayando la sensación de aislamiento y la doble pérdida que él y su hermana experimentan.
La impotencia y la rabia persisten
Jack también hizo referencia a los problemas de salud mental y adicción que Nick había enfrentado durante años. En este contexto, recordó la película "Being Charlie" de 2015, escrita por Nick y dirigida por su padre, Rob Reiner, la cual se inspiró parcialmente en las vivencias de su hijo.
"Mis padres tenían un amor incondicional por los tres. Puedo decirles que nunca dejaron de querer ayudarlo. Nunca dejaron de ayudarlo", afirmó Jake, destacando el incansable apoyo de sus padres.
Según explicó, aquel proyecto cinematográfico fue una manifestación del intento de su padre por establecer una conexión más profunda y ofrecer apoyo a Nick a través del arte.
Ocho meses después de la tragedia, Jake Reiner reconoce que la impotencia sigue siendo una compañera constante. "Se manifiesta en ira, en rabia, por lo injusto que fue esto, porque no tuve voz en lo que ocurrió. No pude evitar que sucediera", señaló con profunda emoción.
La búsqueda de respuestas es un camino sin fin para Jake. "Nunca lo entenderé. No me importa cómo me lo expliquen. No me importa qué hechos salgan a la luz. Nunca entenderé por qué ocurrió esto", concluyó, dejando en claro que, a pesar de cualquier explicación o revelación futura, el "porqué" de la tragedia permanecerá como un enigma doloroso e irresoluble en su vida.