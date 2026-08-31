Lee Yong-joo muere a los 44: causas y sus mejores K-dramas

El mundo de los K-dramas despide a Lee Yong-joo, actor y modelo surcoreano que desarrolló una carrera de más de dos décadas y que logró ganarse el cariño del público gracias a producciones como "Princess Hours", "Rude Miss Young-ae" y, principalmente, "Blue Tower".
El actor falleció a los 44 años, pocos días después de haber celebrado su cumpleaños. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores y compañeros de la industria, especialmente porque su muerte fue repentina.
De acuerdo con la agencia surcoreana Yonhap, fuentes de la industria del entretenimiento informaron que Lee Yong-joo murió a causa de un ataque cardiaco.
La noticia de su fallecimiento también fue comunicada a través de la cuenta de Instagram del actor por un amigo cercano, quien expresó su tristeza y pidió a quienes conocieron y apreciaron al intérprete que lo acompañaran con sus recuerdos y palabras de despedida.
¿De qué falleció Lee Yong-joo?
Según la información divulgada por medios de Corea del Sur, Lee Yong-joo falleció debido a un ataque cardiaco. Hasta ahora no se ha divulgado públicamente un informe médico detallado que explique las circunstancias que rodearon el deceso.
Tras conocerse su muerte, volvieron a cobrar relevancia declaraciones que el propio actor había realizado años atrás sobre su salud.
Lee había revelado que fue diagnosticado con miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad en la que el músculo del corazón se engrosa y que, dependiendo de cada paciente, puede dificultar el funcionamiento normal del órgano.
El actor conoció su diagnóstico después de que su madre fuera hospitalizada debido a la misma condición. Ante la posibilidad de un componente hereditario, él y su hermana se sometieron a estudios médicos y, según relató en su momento, únicamente él recibió el diagnóstico.
La condición fue además la razón por la que Lee Yong-joo quedó exento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur.
Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación pública que establezca que la miocardiopatía hipertrófica que padecía fuera directamente responsable del ataque cardiaco que provocó su muerte. Por ello, ambos hechos deben manejarse de manera separada mientras no exista un informe médico o declaración de su familia que confirme esa relación.
¿Quién era Lee Yong-joo?
Lee Yong-joo nació el 21 de agosto de 1982 en Corea del Sur y antes de consolidarse como actor trabajó como modelo.
El Korean Film Council registra entre sus primeros trabajos la película "Thomas Ahn Jung Geun", de 2004, mientras que su debut televisivo llegó en 2005 con la comedia "Hello, Francesca".
Su presencia en televisión comenzó a crecer rápidamente y posteriormente apareció en producciones como "Goong", conocida internacionalmente como "Princess Hours", y "Soulmate".
Justo cuando comenzaba a ganar reconocimiento, su carrera atravesó una pausa de aproximadamente dos años debido a problemas relacionados con su agencia de representación.
Después regresó a la televisión y encontró una nueva oportunidad en "Rude Miss Young-ae", producción de tvN que se convirtió en una de las comedias de larga duración más conocidas de la televisión surcoreana.
Con el paso de los años, Lee construyó una trayectoria que combinó televisión, cine y comedia, aunque hubo un personaje que terminó convirtiéndose en el más representativo de su carrera.
"Blue Tower", el K-drama que lo convirtió en un rostro conocido
Uno de los trabajos más recordados de Lee Yong-joo fue su participación en "Blue Tower", comedia ambientada en el servicio militar.
En la producción dio vida a un recluta novato e inexperto que intentaba adaptarse a las reglas, jerarquías y dificultades de la vida militar.
Su interpretación, marcada por situaciones cómicas y las constantes dificultades de su personaje para desenvolverse dentro del cuartel, terminó ganándose el cariño de los espectadores.
El éxito del programa hizo que Lee quedara estrechamente relacionado con aquel personaje y se convirtiera en uno de los rostros más recordados de la producción.
Curiosamente, la vida real del actor fue muy diferente a la de su famoso personaje, pues Lee no realizó el servicio militar obligatorio debido a la condición cardiaca que le había sido diagnosticada.
Los K-dramas en los que apareció Lee Yong-joo
A lo largo de su trayectoria, Lee Yong-joo participó en distintas producciones de la televisión surcoreana y pasó por géneros que iban desde la comedia romántica hasta historias militares y policiacas.
Uno de sus primeros trabajos fue "Hello, Francesca", estrenada en 2005. Posteriormente apareció en "Princess Hours", también conocida como "Goong", uno de los dramas románticos surcoreanos más populares de mediados de la década de 2000.
También formó parte de "Soulmate" y de "Rude Miss Young-ae", producción que ayudó a consolidar su presencia en la televisión.
A estos trabajos se sumaron "Blue Tower", "Two Women’s Room", "Let’s Eat", "Golden Tower", "Bad Detective" y "New Recruit".
Su regreso al género militar con "New Recruit" resultó especialmente significativo para quienes lo recordaban por su interpretación en "Blue Tower".
También tuvo una carrera en el cine
Aunque buena parte del público lo identificaba por sus apariciones en televisión, Lee Yong-joo también tuvo presencia en la pantalla grande.
Entre las películas que forman parte de su trayectoria aparecen "My Boyfriend Is Type B", "Dasepo Naughty Girls" y otros proyectos realizados durante sus primeros años en la industria.
El Korean Film Council también registra trabajos anteriores a su debut televisivo, demostrando que su carrera frente a las cámaras comenzó antes de alcanzar popularidad gracias a los K-dramas.