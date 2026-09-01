La verdad de 'Simplemente Amigos' de Ana Gabriel y Verónica Castro

El mundo del espectáculo en México ha estado rodeado de mitos desde siempre, pero pocos como el que une a Ana Gabriel con Verónica Castro.
Lo que comenzó como una amistad en los años 80, pronto se transformó en una de las historias de amor más comentada de la cultura pop latina.
La conexión que Ana Gabriel y Verónica Castro mostraban ante las cámaras llamó especialmente la atención. Sus gestos de complicidad, las miradas compartidas y el apoyo mutuo alimentaron rumores sobre una posible relación sentimental, aunque también reflejaban una profunda amistad que fue interpretada bajo la mirada de una sociedad marcada por los prejuicios de la época.
El éxito de Ana Gabriel con el tema 'Simplemente Amigos' generó diversas teorías sobre la persona a quien supuestamente estaba dedicada.
La canción, que se convirtió en una de las más escuchadas de su carrera, despertó especulaciones entre el público y los medios.
Durante un concierto, la cantante, sin mencionar nombres, negó firmemente que la letra estuviera dirigida a la persona a quien muchos la asociaban (Verónica Castro).
Aclaró que la canción debía ser entendida como una historia plasmada en una letra, más allá de las interpretaciones que surgieron alrededor de ella.
No es la única famosa con quien la relacionaron
Verónica Castro y Yolanda Andrade se conocieron en el año 2000, pero que no fue hasta 2003 que ambas pudieron convivir en el programa Big brother VIP 2, en donde se dice nació primero una amistad y luego una relación amorosa.
Los rumores sobre la relación entre la actriz y la cantante surgieron en 2005 luego de que la revista TVNotas publicara unas fotografías donde ambas lucían traje de baño tipo bikini mientras descansaban en alguna playa.
De acuerdo con una fuente de dicha revista, ellas habrían estado incluso casadas, la boda se habría llevado a cabo hacia 2004 en Ámsterdam, la capital oficial del Reino de los Países Bajos.
"Cuando se casaron Yolanda tenía 31 y Verónica 50; las dos estaban preciosas en aquel entonces y la boda sí se realizó fue una ceremonia simbólica, sin un papel de por medio", explicó la fuente.
Yolanda Andrade habló de aquella ocasión en la que viajó a otro país para reconciliarse con Verónica Castro, luego de haber tenido una fuerte pelea, pese a que no sabía dónde estaba.