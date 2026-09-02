 Miss Uganda 2026 Brilla en Miss Mundo con Vestido Innovador
Farándula

Miss Uganda 2026 llega a Miss Mundo luciendo un vestido inspirado en la cesárea

Muhoza Trivia Elle dejó a todo con la boca abierta con su diseño único que representaba las 7 capas de piel que se cortan que “honran el milagro de un parto”.

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Miss Uganda, Instagram
Miss Uganda / FOTO: Instagram
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Miss Uganda ha transformado una de las experiencias más profundas de la maternidad en una impactante declaración de alta costura, luciendo un vestido diseñado en torno a las siete capas asociadas con una cesárea.

Creado por la diseñadora Keesha Abdallah para el World Designer Award, el vestido "Capas de Vida" utiliza la moda para narrar la historia del parto, desde el exterior del cuerpo hasta el lugar donde comienza una nueva vida.  

Con esa idea clara, Abdallah diseñó un vestido bautizado como Layers of life, con el que quería mostrar las capas de la piel que se atraviesan cuando una madre se somete a una cesárea para tener a su hijo.

Gracias al certamen Miss Mundo 2026, donde la candidata Miss Uganda lució el vestido de la diseñadora, su vestido ha dado la vuelta al mundo.

La propia Abdallah ha reflejado en el diseño su experiencia como madre primeriza. "Tuve la loca idea de convertir las diferentes etapas del parto en un vestido de alta costura. Esta es la historia del vestido Layers of Life", relató la diseñadora en un post de su cuenta de Instagram.

"Nos dieron la oportunidad de diseñar el vestido para Miss Uganda en el escenario de Miss Mundo en Vietnam, y quise crear algo fresco, original y muy inspirador. Me inspiró el milagro del parto. Empezamos recopilando diferentes ideas sobre lo que significa el parto y ser madre primeriza; para mí también fue una experiencia personal", recordó.

Las siete capas detrás del vestido

La característica distintiva del vestido de Miss Uganda es su concepto de siete capas, donde cada capa representa una parte diferente del proceso de la cesárea.

La primera capa es la piel, que protege el cuerpo y constituye la parte más externa. La segunda es la grasa, que representa la energía y las reservas del cuerpo. La tercera es la fascia, el tejido conectivo que ayuda a mantener unidas las diferentes estructuras del cuerpo.

La cuarta capa es muscular, que simboliza la fuerza y ​​el esfuerzo físico asociado al parto. La quinta es el peritoneo, la membrana protectora del interior del abdomen.

La sexta capa representa el útero, el órgano donde se desarrolla el bebé y donde el camino hacia la vida alcanza su etapa más significativa. La séptima y última capa es el saco amniótico, que rodea y protege al bebé antes del nacimiento.

En conjunto, los siete elementos conforman la narrativa central del vestido, lo que permite a Abdallah convertir la anatomía asociada a una cesárea en una historia de moda visual.

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