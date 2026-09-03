 Ángela Aguilar y Nodal: Beso Romántico en Premios Juventud
Farándula

Angela Aguilar y Nodal protagonizan romántico beso en Premios Juventud

Ángela Aguilar y Christian Nodal volvieron a ser el centro de atención en los Premios Juventud 2026.

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Nodal, Nodal
Nodal / FOTO: Nodal
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Ángela Aguilar y Christian Nodal volvieron a acaparar las miradas durante los Premios Juventud 2026, esta vez desde España. En dicho lugar, la famosa pareja protagonizó un romántico momento que rápidamente generó comentarios entre sus seguidores.

Los artistas mexicanos desfilaron juntos por la alfombra roja de Premios Juventud, celebrada en el marco de la histórica edición que por primera vez lleva esta ceremonia fuera de América.  Durante su aparición, ambos lucieron coordinados y se mostraron cercanos ante las cámaras.

Pero el momento que más llamó la atención ocurrió cuando Ángela Aguilar y Christian Nodal se dieron un romántico beso, una muestra de cariño que no pasó desapercibida y que volvió a colocar a la pareja entre las principales tendencias en redes sociales. El gesto llega después de que ambos también fueran captados muy cariñosos durante los ensayos del evento en Marbella. En uno de los momentos difundidos previamente, la pareja compartió otro beso y posteriormente realizó junta la señal de la bendición.

La presencia de Ángela Aguilar y Christian Nodal en Premios Juventud 2026 no fue únicamente como pareja. Los dos forman parte del espectáculo musical de esta edición y cuentan con nominaciones en diferentes categorías.

Más de Nodal y Ángela

Ángela Aguilar llegó a la gala con tres nominaciones, entre ellas Mejor Canción Mariachi Música Mexicana y Mejor Álbum Música Mexicana, mientras que Nodal compite en categorías relacionadas con la música mexicana.  Los Premios Juventud 2026 se celebran este jueves 3 de septiembre en Starlite Marbella, Andalucía, marcando la primera vez en sus 23 años de historia que la ceremonia se realiza en Europa.

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La gala reúne a grandes figuras de la música latina y española, entre ellas Marc Anthony, Quevedo, Ana Mena, Rosalía, Manuel Carrasco, La Oreja de Van Gogh, Camilo, Yandel, Wisin, Morat y otros artistas. Además, esta edición cuenta con 50 categorías que reconocen a figuras de la música, televisión, streaming, creadores de contenido y cultura pop. Carín León encabeza las nominaciones con nueve menciones.

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