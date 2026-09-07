Caos en Miss Universe Panamá: Lanzan silla a la ganadora

La coronación de Gabriela Lineth González del Valle como Miss Universe Panamá 2026 quedó marcada por un inesperado incidente que rápidamente generó reacciones en redes sociales. Segundos después de conocerse el resultado, una persona del público lanzó una silla hacia el escenario, provocando tensión durante la celebración.
La noche del sábado 5 de septiembre, la Arena Roberto Durán, en Ciudad de Panamá, fue escenario de la gran final de Miss Universe Panamá 2026. Gabriela Lineth González del Valle, representante de Chiriquí, fue anunciada como la nueva soberana del país.
@guillermo.caldera
Eso no justifica la violencia!.. . Hay que saber ganar y saber perder y ganó la que tenía que ganar😌… . #missuniverse #panama #fouryoupage #flypシ #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii♬ sonido original - billy's1085
Sin embargo, la celebración tuvo un momento de tensión cuando una silla fue lanzada desde el área del público hacia el escenario. De acuerdo con videos que comenzaron a circular en redes sociales, el objeto pasó muy cerca de la nueva reina y terminó cayendo frente a ella.
Afortunadamente, la silla no impactó a Gabriela González, quien pudo continuar con la celebración de su triunfo. El episodio, no obstante, generó preocupación entre los asistentes y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.
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Usuarios de redes sociales cuestionaron duramente la acción y pidieron que se identificara a la persona responsable de lanzar el objeto. Algunos calificaron el comportamiento como violento e inapropiado para un evento de esta naturaleza.
Gabriela Lineth González del Valle, representante de Chiriquí, logró imponerse entre 28 candidatas y obtuvo la corona de Miss Universe Panamá 2026. La joven tiene 20 años, estudia Medicina y ahora tendrá la responsabilidad de representar a Panamá en el próximo Miss Universo.
Durante el anuncio final, González del Valle protagonizó un emotivo momento al llevarse las manos al rostro después de escuchar su nombre. Emily Barahona, representante de La Chorrera, obtuvo el título de virreina. La nueva Miss Universe Panamá deberá comenzar su preparación rumbo a Miss Universo 2026, cuya final está programada para el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.
El lanzamiento de la silla no fue el único incidente que llamó la atención durante la final. La candidata Ilanith Ávila, representante de Los Santos, se desmayó sobre el escenario después de su presentación en traje de noche.