Disparan contra microbús en calzada Roosevelt; hay cierre de carriles

Un ataque armado contra un microbús se registró este lunes, 7 de septiembre, en la calzada Roosevelt, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.
Tras el incidente, agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) iniciaron un cierre vial en el tramo con dirección hacia el occidente, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes en el lugar.
Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas y atender las indicaciones de los agentes de tránsito para evitar mayores complicaciones en la circulación.