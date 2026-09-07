 Chimaltenango: Sube hasta un 50% el pasaje del transporte extraurbano
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Chimaltenango: Sube hasta un 50% el pasaje del transporte extraurbano

Las unidades en las que se ajustó la tarifa cubren la ruta entre Chimaltenango y la Ciudad de Guatemala.

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Foto: Bomberos Municipales Departamentales
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Algunos transportistas extraurbanos que cubren la ruta entre Chimaltenango y la Ciudad de Guatemala han aplicado, de manera unilateral, un incremento de Q5.00 en el precio del pasaje lo que representa 50% de aumento a la tarifa, según los transportistas esto se debe al alza registrada en el precio de los combustibles en el país.

Entre las empresas que ya estarían aplicando el nuevo cobro se encuentra Transportes San José, que presta el servicio desde el municipio de San José Poaquil, Chimaltenango, hacia la Ciudad de Guatemala y viceversa.

El ajuste representa un incremento considerable para los usuarios que utilizan diariamente este servicio de transporte para trasladarse hacia la capital por motivos laborales, educativos, comerciales, entre otros.

Incremento en las rutas:

  • Q25.00 Municipio de Poaquil a Chimaltenango, (antes Q20.00)
  • Q40.00 Municipio de Póquil a Ciudad de Guatemala, (antes Q35.00)
  • Q25.00 Municipio de Santa Apolonia a ciudad de Guatemala, (antes Q20.00)
  • Q15.00 Chimaltenango a Ciudad de Guatemala, (antes Q10.00)

El incremento de los precios del pasaje es Q5 en cada tramo, lo que representa el incremento entre el 25% hasta el %50.

* Con información de Juan Carlos Chanta y Sergio Méndez, Emisoras Unidas 89.7

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