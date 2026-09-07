Rick Harrison de 'El Precio de la Historia' se Recupera Tras Cirugía

Rick Harrison, uno de los rostros más conocidos de "El Precio de la Historia", continúa recuperándose después de haber sido sometido a una cirugía de emergencia que generó preocupación entre los seguidores del popular programa de televisión.
El empresario de 61 años ingresó inicialmente al hospital para someterse a un procedimiento mucho menos complejo. Sin embargo, durante la atención médica los especialistas encontraron un problema de mayor gravedad y determinaron que necesitaba una cirugía de bypass.
La noticia se conoció el pasado viernes 4 de septiembre a través de TMZ, medio al que un representante de la familia Harrison confirmó la intervención y ofreció los primeros detalles sobre la condición del famoso comerciante de Las Vegas.
Ahora, varios días después de conocerse la operación, la principal interrogante entre sus seguidores es cómo se encuentra Rick Harrison y qué se sabe sobre su recuperación.
¿Cómo se encuentra Rick Harrison?
Las noticias son alentadoras. De acuerdo con la información proporcionada por su representante a medios internacionales, Harrison se encuentra recuperándose después de la intervención y los médicos esperan que pueda restablecerse completamente.
La familia informó que el protagonista de "El Precio de la Historia" estaba "descansando cómodamente" después de la cirugía y con expectativas de una recuperación completa.
Hasta este 7 de septiembre no se ha informado públicamente de una recaída o de nuevas complicaciones posteriores a la intervención. Tampoco se han dado a conocer detalles sobre cuánto tiempo deberá permanecer bajo recuperación ni cuándo podrá retomar completamente sus actividades habituales.
Harrison, además, se encuentra acompañado por su esposa, Agripina "Angie" Polushkin, y otros miembros de su familia.
Su representante señaló que el empresario se encuentra agradecido con los médicos y el personal que lo atendieron durante este inesperado episodio de salud.
¿Qué le pasó a la estrella de "El Precio de la Historia"?
La hospitalización tomó un rumbo inesperado. Según la información proporcionada por la familia a TMZ, Harrison acudió para lo que estaba previsto como la colocación de un stent, un procedimiento utilizado para mantener abierta una arteria y favorecer el flujo sanguíneo.
Sin embargo, los médicos descubrieron durante su atención un problema considerablemente más serio y determinaron que necesitaba un bypass de emergencia.
La cirugía de bypass coronario busca crear una nueva ruta para que la sangre pueda circular alrededor de una arteria coronaria bloqueada o estrechada.
La familia, sin embargo, no ha revelado públicamente el diagnóstico exacto de Harrison ni ha especificado qué encontraron los médicos que provocó el cambio de procedimiento.
Por esa razón, no sería correcto atribuirle una enfermedad cardíaca específica más allá de lo confirmado: necesitó una cirugía de bypass después de que los especialistas descubrieran un problema más grave durante el procedimiento inicialmente previsto.
Su familia espera una recuperación completa
Una de las informaciones más importantes después de la operación es precisamente el pronóstico comunicado por sus allegados.
El representante de Harrison aseguró que está enfocado en recuperarse y que espera restablecerse por completo. Medios estadounidenses como People, Fox News y Entertainment Weekly han confirmado la misma actualización proporcionada por la familia.
Por el momento, Harrison tampoco ha publicado un mensaje personal detallando lo ocurrido ni se han revelado indicaciones médicas específicas sobre las próximas etapas de su recuperación.
Su esposa Angie permanece a su lado
Durante este complicado momento, Rick Harrison cuenta con el acompañamiento de Angie Polushkin, con quien se casó a principios de este año.
La pareja contrajo matrimonio el 3 de enero de 2026 en una ceremonia íntima realizada en la Little White Chapel de Las Vegas. Posteriormente realizaron otra celebración en Cancún.
Angie, quien es enfermera, permanece junto al empresario durante su recuperación, según informó su representante.
La pareja había comenzado su relación en 2024 y anunció su compromiso en 2025, antes de llegar al altar este año.
Rick Harrison, el rostro de "El Precio de la Historia"
Harrison alcanzó fama internacional gracias a "Pawn Stars", conocido en Latinoamérica como "El Precio de la Historia", programa estrenado en 2009 y centrado en las operaciones de la World Famous Gold & Silver Pawn Shop de Las Vegas.
La tienda familiar abrió sus puertas en 1989 y se convirtió años después en el escenario del exitoso reality, en el que Harrison evalúa junto a especialistas toda clase de objetos históricos, antigüedades y curiosidades llevadas por sus propietarios con la intención de venderlas o empeñarlas.
El programa convirtió a Rick y a varios integrantes de su familia en figuras conocidas internacionalmente y se ha mantenido durante años como una de las producciones más reconocibles de History.