 Frente a Frente con El Chapo: Captura Impactante
Farándula

La Captura: Frente a frente con El Chapo

La película, basada en un trabajo periodístico, nos relata la aprehensión del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera quien fuera capturado por las fuerzas de seguridad en una cacería humana que duró seis meses.

  • 14:03, Sep 08 2026
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La captura , Netflix
La captura / FOTO: Netflix
Allan Martínez
Columna de cine
Allan Martínez Destacada

Periodista de rock y de cine por vocación. Su versatilidad en las letras le ha permitido escribir sobre economía, deporte, crónicas de conciertos, procesos judiciales y política en diversos medios impresos y digitales.

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Era 11 de julio de 2015 cuando El Chapo Guzmán huyó de la cárcel Altiplano. Los noticieros, en total indignación, anunciaban el bochornoso incidente. El gobierno de México encabezado por Enrique Peña Nieto, despertó toda clase de especulaciones sobre corrupción y lo podrido del sistema carcelario además de tildar de ineptos a las fuerzas seguridad de México.

La Captura, nueva película de Netflix, está basada en las crónicas: 20 minutos con El Chapo, escritas por el periodista Héctor de Mauleón columnista de El Universal. Mauleón se centró en la versión de los dos policías federales Arturo Carmona y Héctor Rosales (nombres ficticios), que detuvieron el automóvil rojo donde se transportaban Guzmán Loera y su guardaespaldas "El Cholo" Iván.

Historia de dos héroes

Fuera de las series que hacen apología al delito sobre los narcotraficantes, que abundan, unas muy malas y otras muy buenas, la película es un homenaje a las fuerzas de seguridad federales y militares que participaron en la captura del peligroso capo.

La Captura comienza con el operativo "Cisne Negro" de las Fuerzas Especiales de la Armada de México cuando logran dar con la casa de seguridad de El Chapo en Sinaloa. Sin embargo Guzmán logra escapar por el túnel del desagüe con su guardaespaldas.

Arturo Carmona (Alfonso Herrera) y Noé Hernández (Hector Rosales) son federales de Sinaloa. Carmona un hombre de familia se entera que será padre por tercera vez y pide un cambio de turno, el de la noche, el más peligroso y con mejor paga para enfrentar el aumento familiar. Al pedir el cambio se entera que tendrá un nuevo compañero recién llegado al que no le saben "las mañas" que tendrá. Hernández es un policía próximo a jubilarse que tiene relojes nuevos y caros lo que despierta la suspicacia de su compañero.

La mañana del 8 de enero de 2016 al terminar su turno, la pareja de federales es informada que hay un operativo para la captura de El Chapo, por lo que les ordenan que se queden en su puesto de vigilancia. Es ahí cuando detectan un carro rojo sospechoso y deciden detenerlo. Para su sorpresa el automóvil es conducido por Guzmán Loera (Héctor Kotsifakis) quien es acompañado por su guardaespaldas (Juan Pablo Cruz García).

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Entre el narco y el gobierno

Según su director Salvador "Chava" Cartas, la película no trata de hacer apología del delito y menos enaltecer a las autoridades gubernamentales. "Lo que se quiso hacer es mostrar que hay servidores públicos eficaces y honrados, y cuyas historias no se dan a conocer. Que mejor manera que presentarlo con una historia basada en un hecho real", dijo a El Universal.

La Captura es un thriller policiaco, si se le quiere poner una etiqueta. La narrativa eleva la tensión sobre la tentación que produce tener la posibilidad de aceptar dinero por hacerse de la vista gorda al estar frente a frente con el narcotraficante más poderoso del mundo.

La secuencia en que Carmona y Guzmán están solos me hizo recordar la escena de Narcos Colombia en el último episodio de la primera temporada cuando Pablo Emilio Escobar Gaviria y su séquito de sicarios escapan de la prisión llamada La Catedral y se encuentran con las fuerzas del ejército colombiano quienes simplemente, los dejan ir.

La película se da muchas licencias creativas en cuanto a diálogos, hechos y personajes para hacer más potente el juego psicológico en el cara a cara. Como espectadores nos pone en una situación difícil sobre en quién confiar y si nuestros valores son suficientes para salvarnos, es decir si seremos capaces de creer en el honor de un delincuente. ¿Existe eso del honor de los hanpones? Para muchos sí.

Podemos discutir sobre la falta de lenguaje cinematográfico que tiene la película. Me queda duda si filmaron en un lugar tan conflictivo como Sinaloa porque de pronto el producto final, es decir, sus 92 minutos de duración parecen apresurados. No es la primera vez que los cárteles saben de series que se realizan sobre narcotraficantes.

En septiembre de 2017 fue asesinado Carlos Muñoz Portal gerente de locaciones de Netflix que buscaba escenarios para grabar la serie Narcos México. El crimen nunca fue aclarado.

Aunque La Captura tiene un final esperanzador, la realidad que México respira en la actualidad es decepcionante porque si bien se reconoce que una de las cabezas de la bestia fue eliminada, el monstruo sigue más vivo que nunca.

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