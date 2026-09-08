Muere el influencer Igho “Tiny” Ubiribo tras cirugía íntima

La trágica muerte de Igho "Tiny" Ubiribo, un influyente empresario británico-nigeriano de 43 años, ha vuelto a acaparar titulares después de su fallecimiento en Tailandia.
Una investigación forense en Londres ha confirmado que un procedimiento cosmético para el aumento de pene fue la causa directa de la embolia pulmonar que le costó la vida.
Ubiribo, conocido en el ámbito digital como Denisi o Ego, se encontraba de viaje en Bangkok junto a su esposa, Danielle Simba Allen, cuando decidió someterse a una intervención estética.
En una clínica cuyo nombre no ha sido revelado, el influencer recibió inyecciones de 40 mililitros de ácido hialurónico y lidocaína en su miembro viril, un procedimiento que, según las autoridades, desencadenó la complicación mortal.
Tras el procedimiento, Igho "Tiny" Ubiribo y su esposa asistieron a una sesión de masajes. Fue durante esta actividad cuando el empresario comenzó a experimentar un intenso dolor en el pecho, seguido de dos desmayos consecutivos.
Inmediatamente, fue trasladado en ambulancia al Hospital Sukhumvit, donde inicialmente pudo responder a las preguntas del personal médico.
Su esposa, Danielle Simba Allen, jugó un papel crucial al informar a los doctores sobre las inyecciones cosméticas que su cónyuge había recibido, proporcionando una pieza vital de información para el diagnóstico.
Los médicos diagnosticaron una embolia pulmonar y recomendaron una tomografía computarizada urgente. Sin embargo, Igho "Tiny" Ubiribo perdió el conocimiento antes de que el examen pudiera realizarse.
Fue trasladado a cuidados intensivos, donde el equipo médico luchó por reanimarlo durante más de cien minutos, pero lamentablemente falleció.
La investigación forense confirma el vínculo
La causa exacta del fallecimiento quedó establecida durante una investigación exhaustiva en el Inner West London Coroners’ Court.
Un examen post mortem realizado en el Reino Unido reveló la presencia de material celular en los pulmones de Igho "Tiny" Ubiribo que coincidía con el ácido hialurónico utilizado en el procedimiento estético.
Este hallazgo fue consistente con los resultados de la autopsia previamente realizada en Tailandia, consolidando la evidencia.
A partir de esta contundente prueba, la forense Jean Harkin concluyó que Igho "Tiny" Ubiribo murió a causa de una embolia pulmonar provocada directamente por el procedimiento cosmético.
Durante la investigación, también se reveló que el empresario tenía antecedentes de prediabetes, gota y una operación anterior en las articulaciones, aunque no se reportaron otras enfermedades relevantes que pudieran haber contribuido al desenlace.
Igho "Tiny" Ubiribo era una figura prominente en las redes sociales, donde acumulaba alrededor de 185.000 seguidores en Instagram.
Utilizaba sus plataformas para mostrar su lujoso estilo de vida, que incluía propiedades de alto valor, viajes exóticos y otros aspectos de su opulencia.
Según reportes de TMZ, poseía una vivienda valorada en 1.1 millones de dólares en el barrio de Crenshaw, en Los Ángeles, además de un apartamento de aproximadamente 600.000 dólares en Londres.