Galilea Montijo sufre quemaduras en procedimiento estético

Galilea Montijo reveló recientemente los detalles de un fallido tratamiento estético que le causó una quemadura de segundo grado en el cuello y daño en un nervio facial, provocando la polémica apariencia de su rostro que generó intensas críticas.
La conductora, que fue blanco de señalamientos por su aspecto durante el estreno de "La Casa de los Famosos México 2026", decidió romper el silencio en un pódcast junto a su doctora de cabecera, donde expuso la verdadera magnitud de su calvario.
Según explicó Galilea Montijo, las críticas, especialmente de otras mujeres, la afectaron profundamente.
Inicialmente, atribuyó su aspecto a un tratamiento estético en curso, pero la presión mediática y los comentarios negativos, que incluso especulaban sobre una posible parálisis facial, la llevaron a compartir su experiencia completa.
La presentadora confesó que su situación iba más allá de un simple procedimiento estético, tratándose de una condición médica seria.
En el pódcast, Galilea Montijo detalló que los problemas comenzaron en febrero, cuando buscó un tratamiento que su doctora de confianza se había negado a realizar.
Ante la negativa, la conductora acudió a otro médico, quien accedió a llevar a cabo el procedimiento. Este incluyó un "levantamiento de cejas" y la extracción de una "glándula" del cuello para perfilar el rostro. Tras la intervención, el médico le recetó un "líquido" para desinflamar la zona.
Sin embargo, lo que prometía ser una mejora se convirtió en una pesadilla. Galilea Montijo notó que su rostro no solo se veía más hinchado, sino que el líquido recetado le provocó una severa quemadura de segundo grado.
Además, descubrió que uno de sus nervios faciales había sido afectado, lo que le causaba síntomas similares a una parálisis.
"Me mandan un líquido para desinflamar y resulta que regreso de unas vacaciones contigo con una quemadura de segundo grado. Según el líquido era para desinflamar. Este líquido, cuando yo me lo ponía, me ardía demasiado. Sentía que me quemaba. Al tercer, cuarto día, empiezo a ver esto (la cicatriz del cuello) blanco".
Consecuencias y el camino hacia la recuperación
Cuando Galilea Montijo contactó al médico que realizó el procedimiento, este le indicó simplemente que se lavara con agua y jabón y usara un antiséptico, una respuesta que ella y su doctora de cabecera consideraron insuficiente.
"La cara la veía... (cada vez peor) La ceja que se me venía de este lado. La cara se me venía hacia acá, la boca, porque era una cosa que yo no podía controlar. La contractura tan grave que tenía en el cuello... este lado se empezó a venir para acá y lo que me dices tú; me empiezan a tratar como si yo tuviera una parálisis facial", contó.
Las críticas públicas y los "diagnósticos falsos" de la gente y algunos profesionales médicos afectaron profundamente a Galilea Montijo, quien llegó a temer por el futuro de su carrera en televisión.
A pesar de que en la vida real su rostro no lucía tan mal, la televisión magnificaba su apariencia, haciéndola parecer peor de lo que realmente estaba.
Actualmente, Galilea Montijo se encuentra en un proceso de mejora, aunque admitió que le costó "horas y horas de tratamiento" recuperarse. La experiencia la llevó a hacer un llamado a la conciencia pública:
"De verdad, infórmense. La he pasado muy mal yo por una cuestión médica más que estética. Estaba muy preocupada por tener una quemadura de segundo grado, que era lo que me colapsó, lo que me llevaba todo esto (parte de la cara)".