Sarah Khalifa, modelo egipcia, condenada a muerte: ¿por qué?

Sarah Khalifa pasó de ser una conocida figura de la televisión y las redes sociales en Egipto a convertirse en protagonista de uno de los casos judiciales que más atención ha generado en el país.
La presentadora fue condenada a muerte por ahorcamiento junto a otras 11 personas, luego de que un tribunal de El Cairo las declarara culpables dentro de un amplio proceso relacionado con la fabricación y tráfico de drogas sintéticas.
El fallo fue emitido el sábado 5 de septiembre y todavía puede ser apelado. De hecho, la defensa de Khalifa ya anunció que recurrirá la sentencia y agotará las vías legales disponibles.
¿Quién es Sarah Khalifa?
Sarah Khalifa es una presentadora, empresaria y personalidad de las redes sociales egipcia conocida principalmente por su trabajo en televisión.
La conductora alcanzó notoriedad por el programa "Mission Impossible", transmitido por el canal privado Al-Mehwar y dedicado, curiosamente, a abordar temas relacionados con sucesos, seguridad y crimen.
Fuera de la televisión también desarrolló actividades empresariales. De acuerdo con medios internacionales, es propietaria de una clínica de cirugía estética y de una compañía dedicada a la producción y organización de eventos. Además, consiguió construir una importante presencia en redes sociales, donde acumuló más de dos millones de seguidores en Instagram.
¿Por qué Sarah Khalifa fue condenada a muerte?
El caso involucra a un total de 28 acusados. El tribunal condenó a muerte a Khalifa y otras 11 personas, mientras nueve recibieron cadena perpetua y siete fueron absueltas.
Según la Fiscalía egipcia, el grupo formaba parte de una organización dedicada a conseguir materias primas procedentes del extranjero para fabricar drogas sintéticas y posteriormente distribuirlas.
La acusación sostiene que existía una división de funciones entre los integrantes de la red: algunos se encargaban de obtener las materias primas, otros de la fabricación y otros de la distribución de los narcóticos.
En el caso específico de Khalifa, los fiscales sostienen que habría financiado parte de la operación, viajado al extranjero para reunirse con integrantes de alto nivel de la supuesta red y servido como enlace con otros miembros que se encontraban en Egipto. Estas son acusaciones que ella ha rechazado.
Su hermano Mohamed Khalifa también figura entre las personas condenadas a muerte. La Fiscalía lo señaló por su presunta participación en la fabricación y prueba de las sustancias.
Más de 750 kilos de sustancias incautadas
La investigación comenzó en abril de 2025, cuando las autoridades antidroga egipcias detectaron una presunta red que importaba materiales para producir drogas sintéticas.
Durante los operativos fueron localizados dos apartamentos que, según las autoridades, eran utilizados como laboratorios. A medida que avanzaron las pesquisas, la cantidad total de drogas y materias primas incautadas superó los 750 kilogramos.
También fueron encontradas armas de fuego y municiones sin licencia. Aunque inicialmente algunos reportes describieron las sustancias como una especie de hachís sintético, análisis forenses presentados durante el proceso las identificaron como cannabinoides sintéticos.
Las pruebas contra la presentadora
La Fiscalía presentó declaraciones de 20 testigos y evidencia técnica y digital, entre ella mensajes, fotografías y videos que, según la acusación, documentaban las actividades del grupo.
En el teléfono de Khalifa se habrían encontrado intercambios de WhatsApp y videos de sustancias similares a las decomisadas, así como comunicaciones con otros acusados.
La investigación también incluyó una libreta con nombres, cifras y cantidades que, según los fiscales, correspondían a gastos relacionados con la operación. Un peritaje caligráfico habría relacionado algunas de esas anotaciones con Khalifa.
Sarah Khalifa niega las acusaciones
Pese al fallo judicial, la presentadora ha mantenido su postura de inocencia y ha negado cualquier participación en la fabricación o comercialización de drogas.
Durante el proceso protagonizó momentos que se viralizaron en medios y redes sociales. Entre lágrimas pidió al tribunal que la escuchara y aseguró que nunca había consumido este tipo de sustancias.
Su defensa también ha cuestionado distintos elementos de la investigación y ahora buscará revertir la sentencia mediante los recursos contemplados en la legislación egipcia.
¿La sentencia significa que será ejecutada?
No necesariamente. Aunque Sarah Khalifa fue condenada a muerte por ahorcamiento, el fallo puede ser apelado y su caso todavía tiene recorrido judicial.
Su abogado, Mohamed El Gendy, confirmó que recurrirá la decisión. De acuerdo con la información disponible, una instancia superior puede volver a examinar las pruebas y la responsabilidad atribuida a cada acusado, con la posibilidad de mantener, reducir o anular las condenas. También existen mecanismos posteriores ante el Tribunal de Casación de Egipto.
Antes de emitirse la sentencia, el expediente fue remitido al Gran Muftí de Egipto, un procedimiento establecido para los casos en los que se contempla la pena capital. Su opinión es consultiva y no obliga al tribunal a adoptar una determinada decisión.
Por esa razón, aunque la condena ya fue dictada, el proceso todavía no ha llegado necesariamente a su última instancia.
Egipto mantiene la pena de muerte
La legislación egipcia contempla la pena capital para delitos graves, entre ellos determinados casos relacionados con narcotráfico, además de asesinato premeditado y terrorismo.
El uso de esta pena en el país ha sido cuestionado por organizaciones internacionales. Amnistía Internacional documentó al menos 23 ejecuciones en Egipto durante 2025, frente a 13 en 2024. También contabilizó al menos 492 sentencias de muerte durante 2025.
Ahora Sarah Khalifa, quien durante años estuvo frente a las cámaras hablando precisamente de sucesos y crimen, espera el siguiente capítulo de un proceso judicial que podría definir su futuro. Su defensa insiste en que continuará luchando para revertir una sentencia que todavía puede ser revisada por instancias superiores.