 El Vestido de Miss Mundo Argentina 2026 Inspirado en Messi
Farándula

Toda la carrera de Messi plasmada en el vestido de Miss Mundo Argentina 2026

Alina Akselrad, representante de Argentina, sorprendió en Miss Mundo 2026 con un vestido homenaje a Lionel Messi, alcanzando el Top 20 en la competencia celebrada en Vietnam.

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Alina Akselrad, Instagram
Alina Akselrad / FOTO: Instagram
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La representante de Argentina, Alina Akselrad, capturó la atención global en el certamen Miss Mundo 2026 al desfilar con un innovador vestido inspirado en la figura de Lionel Messi. 

Esta audaz propuesta no solo rindió homenaje al icónico futbolista, sino que también catapultó a la candidata argentina hasta el prestigioso Top 20 de la competencia internacional, celebrada en Nha Trang, Vietnam.

El diseño, una creación del talentoso modisto argentino Aurelio Martínez, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gala final.

Martínez, quien compartió en sus plataformas digitales el proceso creativo, expresó su gratitud a Akselrad por la confianza depositada en su obra para una aparición tan significativa.

La falda del atuendo fue el epicentro de todas las miradas, ya que incorporaba una serie de imágenes que retrataban a Lionel Messi en diversas etapas de su brillante carrera deportiva. 

De esta manera, el fútbol argentino se erigió como un componente central y distintivo de la presentación de la representante de Argentina en Miss Mundo.

El diseñador también reconoció la labor de otros profesionales que contribuyeron en la confección de la pieza, agradeciendo públicamente a quienes participaron en el diseño y la producción de la impactante falda. 

La participación de Alina Akselrad trascendió la pasarela y el impacto de su vestuario. La organización oficial de Miss Mundo confirmó que la delegada argentina demostró un desempeño sobresaliente, logrando avanzar primero al Top 40 y, posteriormente, consolidándose entre las 20 finalistas de la edición 2026 del concurso. 

República Dominicana se corona en Miss Mundo 2026

La gran final de Miss Mundo 2026 congregó a 111 representantes de diversas naciones, culminando cuatro intensas semanas de actividades en Vietnam.

El evento decisivo se llevó a cabo el 5 de septiembre en la emblemática plaza 2 de Abril de Nha Trang, ante una audiencia global expectante.

La corona de Miss Mundo 2026 fue otorgada a Joheirry Mola, la carismática representante de República Dominicana. Este triunfo marcó un hito significativo para el país caribeño, al ser su segunda victoria en la historia del certamen y la primera desde que Mariasela Álvarez obtuviera el título en 1982.

El podio se completó con Elisabeth Reynés de España y Taanusiya Chetty de Malasia, como primera y segunda finalista respectivamente.

A pesar de que Argentina no alcanzó las rondas finales, la participación de Alina Akselrad en el Top 20 y su memorable tributo a Lionel Messi en el escenario internacional dejaron una huella imborrable. 

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